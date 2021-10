Fünf Häuser im Ortskern werden abgerissen

Das Aussehen des Ortskerns in Unlingen könnte sich schon bald deutlich verändern: Für fünf Wohnhäuser, mehrere Scheunen, Garagen und Schuppen im Ortskern von Unlingen hat der Gemeinderat Unlingen in seiner jüngsten Sitzung Abbruchgenehmigungen erteilt. Damit soll die Innensanierung von Unlingen vorangetrieben und neue Bauvorhaben realisiert werden.

„Wird denn ganz Unlingen abgerissen?“ Diese Frage stellte ein Bürger mit Blick auf die Tagesordnung im Vorfeld der Ratssitzung an Bürgermeister Gerhard Hinz. Die Frage kommt nicht von ungefähr. Denn für fünf Grundstücksflächen im Ortskern von Unlingen sind Abbruchgenehmigungen beantragt worden. Alle Flächen liegen im Sanierungsgebiet Ortsmitte, so dass für Bauvorhaben besondere Zuschussmittel fließen. Mehrere Objekte sind auch Teil eines Flurneuordnungsverfahrens oder der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt.

In der Hirschstraße sind für zwei Gebäude die Genehmigungen zu Abbrüchen beantragt worden. Für das Wohnhaus mit zwei Scheunen in der Hirschstraße 11 und für das angrenzende Gebäude der ehemaligen Metzgerei. Wenn die beiden Grundstücke wirklich leergeräumt würden, stünde eine Fläche von rund 2000 Quadratmetern für neue und größere Bauvorhaben zur Verfügung. Die Grundstücke liegen nicht nur im Sanierungsgebiet, sondern auch im Flurneuordnungsgebiet Angergasse. Mit einem Abriss der Gebäude „sollen die Ziele des Flurbereinigungsverfahrens und der Innenentwicklung realisiert werden“, heißt es dazu in der Vorlage der Verwaltung.

Ebenfalls im Gebiet des Flurneuordnungsgebiets liegt das Haus auf dem Grundstück Angergasse 22. Für das Wohnhaus samt Garage und Schuppen ist ebenfalls ein Abriss genehmigt worden. Doch bis der erfolgt, könnte es noch eine Weile dauern. Derzeit ist das Gebäude bewohnt, für die Mieterfamilie wird zuerst eine andere Wohnung gesucht.

Ebenfalls markant sind zwei weitere Gebäude, die in der Hauptstraße abgebrochen werden könnten. Das Wohnhaus mit ehemaligem Laden in der Hauptstraße 30 ist ebenfalls für den Abriss vorgesehen. An diesem Platz soll im Rahmen der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt ein Dorfplatz bzw. der Unlinger-Reiter-Platz entstehen. Das Grundstück umfasst eine Fläche von 429 Quadratmetern.

Nur wenige Meter davon entfernt könnte ein weiteres Wohnhaus mit Scheune fallen: in der Hauptstraße 51. Das Grundstück umfasst eine Fläche von 194 Quadratmetern. Der Abbruch ist ebenfalls im Rahmen der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt vorgesehen, das Gebäude liegt neben den bereits abgerissenen Häusern an der Ecke Daugendorfer Straße/Hauptstraße, so dass dort ebenfalls Platz für größere Objekte gegeben wäre.

Auch wenn die Abbruchgenehmigungen erteilt sind, heißt das noch lange nicht, dass morgen schon die Bagger rollen. Mit den Genehmigungen wurde die Abbruchmöglichkeit geschaffen, um reagieren zu können. Doch der Abriss soll erst erfolgen, wenn die Nachfolgenutzung klar ist. Damit will die Gemeinde den Bestandschutz nutzen, so dass auch Neubauten trotz umliegender landwirtschaftlicher Betriebe und möglicher Geruchsprobleme möglich sind. Aber wann die Abbrüche wirksam werden, ist derzeit noch völlig offen.