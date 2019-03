Fußgänger bei Unfall in Unlingen schwer verletzt

Bei einem Unfall ist in Unlingen am Mittwoch ein Fußgänger schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 42-Jährige Fußgänger dunkel gekleidet, als er gegen 20 Uhr lief auf der Möhringer Straße am rechten Fahrbahnrand ging. Ein 46-jähriger VW-Fahrer fuhr ebenfalls auf der Möhringer Straße in Richtung Möhringen. Er erkannte den Fußgänger zu spät. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige in eine Wiese geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fußgänger nach Alkohol roch. Ein Alkomattest bestätigte dies. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie such nun Zeugen, die unter der Telefonnummer 07392/96300 Hinweise zu dem Unfall geben können.