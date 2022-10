Frederick Tag an der Donau-Bussen-Schule Unlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. Oktober fand an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen der Frederick Tag statt. Das landesweit bekannte Literatur-Lese-Fest widmet sich alljährlich im Oktober bei Bibliotheksveranstaltungen, Lesungen und Schreibwerkstätten der Faszination des Lesens. Seit 1997 wirbt der Frederick Tag für eine aktive Leseförderung, um bei Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen und den Umgang mit Literatur zu steigern, sowie die Lesekompetenz zu fördern. Die Maus Frederick des gleichnamigen Kinderbuchs von Leo Lionni ist die Namenspatronin des Frederick Tages. Sie sammelt fleißig Wörter, Farben und Sonnenstrahlen und denkt sich selbst Geschichten aus, die als Vorräte für die grauen und kalten Wintertage dienen.

Auch die Unlinger Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Jahrgangsstufen konnten an diesem Vormittag farbenfrohe Wörter und außergewöhnliche Lieder sammeln, als Bernhard Haage mit seiner Gitarre und seinen Geschichten die Augen der Kinder im Musiksaal der Donau-Bussen-Schule zum Strahlen brachte. Dank der finanziellen Unterstützung des Schulvereins der Donau-Bussen-Schule konnte eigens für die Unlinger Schule am Frederick Tag wieder ein Kinderbuchautor vor Ort sein.

Für die Viertklässler las der Autor und Liedermacher aus Lichtenstein bei Reutlingen mit seiner ruhigen und eindringlichen Stimme aus seinem Roman Zwergenaufstand vor und untermalte das Abenteuer über die zwölfjährige Lilli Espenlaub durch musikalische Einlagen. Die Drittklässler kamen in den Genuss von zwei Kurzgeschichten des Autors, die er ebenfalls mit Gitarre und Gesang musikalisch begleitete.

Gerne nahm sich Bernhard Haage am Ende der Lesung Zeit, um die unzähligen Fragen der Kinder zum Leben eines Schriftstellers zu beantworten. Haage verstand es dabei, den Kindern durch seine Erzählungen nicht nur eine spannende und lustige Unterhaltung zu bieten, sondern animierte die Schülerinnen und Schüler dazu, selbst viele Bücher zu lesen, aber auch zu Papier und Stift zu greifen und eigene Geschichten zu schreiben. Und wer weiß, vielleicht saß am Frederick Tag schon eine künftige Autorin oder ein künftiger Autor im Publikum der Donau-Bussen-Schule.