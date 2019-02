Fit für die Kampffläche

Am Wochenende richtete die Unlinger Kung-Fu-Abteilung ein Treffen des TKV-Verbands aus. TKV bedeutet Traditioneller Kung-Fu, Drachentanz- Löwentanz -Verband Deutschland und ist TKV ist eine Interessengemeinschaft von Meistern und Lehrern verschiedener traditioneller Kung-Fu-Stile.

Mitglieder des Verbands aus Hamburg, Regensburg, Karlsruhe und auch aus Unlingen nahmen teil. Ein paar Anreisende hatten auch im Training der Unlinger reingeschnuppert und sich über ihre Trainingsmethoden ausgetauscht. Anschließend verbrachten alle zusammen, Meister und Schüler, einen schönen Abend beim Essen.

Am Samstag und Sonntag bot die Unlinger Abteilung, in Abstimmung mit dem TKV einen Schiedsrichter-Lehrgang für die C-Lizenz im Bereich Kampf an. Shifu Tim Otte aus Hamburg, Shifu Andreas Moog und Shifu Antonio Sierra Gómez aus Unlingen leiteten das Seminar. Shifu Hagen Buck aus Karlsruhe, Shifu Andy Jobst aus Regensburg und Shifu Silvio Hund aus Unlingen unterstützten sie mit ihrem Wissen. 22 Teilnehmer hatten viele Fragen und erweiterten ihr Wissen in Theorie und Praxis. Abends verbrachten alle miteinander einen Abend mit vielen Gesprächen, Essen und Trinken.

Am Sonntag gab es eine kurze Wiederholung, hier konnten noch die letzten Fragen beantwortet werden. Darauf folgten die Prüfungen. Beim nächsten Turnier kann nun der eine oder andere frisch gebackene Schiedsrichter sein Können auf der Kampffläche unter Beweis stellen.