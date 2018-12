Feldwege der Öffentlichkeit entzogen

Um einen landwirtschaftlichen Betrieb in Uigendorf erweitern und teilweise auslagern zu können, müssen zwei Feldwege auf Markung Uigendorf dem allgemeinen Durchgangsverkehr entzogen werden. Der Ortschaftsrat Uigendorf stimmte dem Ansinnen des Landwirts einstimmig zu, der Gemeinderat Unlingen schloss sich diesem Votum an.

Bereits im Herbst 2017 stellte der Uigendorfer Landwirt eine Bauvoranfrage. Sie enthielt inhaltlich den Neubau eines Heulagers mit saisonaler Liegehalle, Anbau eines Melkstandes, Umbau des Milchviehstalles und Neubau einer überdachten Dunglege. Nachdem zum ersten Standort mehrere Einwendungen der Angrenzer eingegangen sind, suchte der Bauherr nach einem alternativen Standort. Er fand ihn und konnte durch Grunderwerbsverhandlungen zahlreiche Grundstücke um den neuen Standort erwerben.

Der Stall soll als arrondierter Weidebetrieb bewirtschaftet werden. Der Standort ist so gewählt, dass er in der Mitte des gesamten Areals steht und alle Weiden direkt erreicht werden können. Allerdings führt quer durch das Gelände und am einen Ende des Areals ein Feldweg, die der Landwirt gerne von der Gemeinde kaufen möchte. Dazu müssten sie entwidmet werden und stehen folglich für den normalen Durchgangsverkehr nicht mehr zur Verfügung. Sämtliche Grundstücke allerdings, die über diese Wege bisher erschlossen wurden, befinden sich zwischenzeitlich im Eigentum des Bauherrn.

Uigendorfs Ortsvorsteher Borst hat mit dem Bauherrn und Bürgermeister Erwin Hölz die betroffenen Grundstücke angesehen und ebenso wie der Fronmeister aus Uigendorf festgestellt, dass der eine Weg fast nicht mehr zu erkennen ist und für den anderen jede öffentliche Verkehrsbedeutung fehlt. Bilder, die dem Gemeinderat vorgeführt wurden, belegen dies.

Auch das Landwirtschaftsamt Biberach hat sich mit dem Fall beschäftigt. Es teilte mit, dass neben dem geplanten Milchviehstall mit maximal 180 Stück Großvieh auch der angrenzende Mastschweinestall in die Berechnungen einbezogen wurden. Die Ortslage von Uigendorf werde durch das geplante Vorhaben in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht nicht tangiert. Auch am Ortsrand Richtung Dietershausen sei im Hinblick auf eine zukünftige Wohnbebauung mit keinen relevanten Geruchsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Gewinn für den Bauherrn

Aufgrund des einstimmigen Beschlusses im Ortschaftsrat Uigendorf zeigte sich Ortsvorsteher Borst im Gemeinderat über die gefundene Lösung erfreut. Das Ganze sei im Sinne einer Betriebserweiterung mit Außenstelle als Gewinn für den Bauherrn zu betrachten. Nach Anfragen aus dem Unlinger Gemeinderat wurde bestätigt, dass Wasser- und Stromversorgung gewährleistet sind.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat Unlingen, dass die beiden benötigten Feldwege im Gewann Obere Falbe auf Gemarkung Uigendorf wegen Entbehrlichkeit für den allgemeinen Verkehr eingezogen werden. Diese Absicht der Einziehung ist unverzüglich öffentlich bekannt zu machen und für drei Monate zur Einsichtnahme auszulegen. Werden Einwendungen ausgesprochen, ist die Sache neu zu beraten, ansonsten kann die Einziehungsverfügung erlassen werden.