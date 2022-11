Erstes Doppel-Konzert vor voll besetzter Bussenhalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 20. November, veranstalteten die Musikvereine Uigendorf und Offingen zum ersten Mal ein gemeinsames Konzert in Offingen. Vor einer voll besetzten Bussenhalle präsentierten sie ein kreatives und abwechslungsreiches Programm.

Den ersten Konzertteil eröffnete der Musikverein Uigendorf mit den Fanfaren des Stücks „Concerto d’Amore“ von Jacob de Haan. Das erste Highlight des Abends war das Musikstück „Facedown“ von Sven van Calster, dessen klangvolles Tenorhornsolo gekonnt von Simon Mayer gespielt wurde. Darauf folgte das Stück „Nora“ von Thomas Asanger, das eine Hommage an dessen Hauskatze Nora darstellt. Ein weiteres kleines Highlight war der „Marsch der Soldaten des Robert Bruce“, der als Hymne der Freiheit im Kampf der schottischen Clans gegen die englische Krone gilt. Mit dem Stück „Silva Nigra“ präsentierten die Musiker eine melodische Interpretation des Schwarzwaldes von Markus Götz. Mit dem Zugabe-Stück „Abba Gold“ schloss der Musikverein Uigendorf den ersten Konzertteil mit einem Mix aus den bekannten Abba-Hits.

Zwischen den Konzertteilen erfolgte die Ehrung von verdienten Musikern beider Vereine durch den Blasmusikkreisverband Biberach. Linus Pfeifer, Marie Fuchs und Iris Huckle wurde die Ehrennadel in Bronze für ihre zehnjährige aktive Tätigkeit überreicht. Ramona Schurr und Manfred Sontheimer wurden für ihre 30-jährige aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Gold mit Urkunde geehrt und Andreas Traub erhielt die Dirigentennadel in Silber mit Urkunde für seine 15-jährige Tätigkeit als Dirigent.

Die Musikanten aus Offingen eröffneten den zweiten Konzertteil mit dem Eröffnungsstück „Jubilance“ von James Swearingen. Mit eindrücklicher Marschmusik folgte der Einzugsmarsch aus „Der Zigeunerbaron“ von Johann Strauß und gab Einblicke in die Welt der Operette. Mit dem Highlight „Pirates of the Caribbean: At world’s end“ von Hans Zimmer führte der Musikverein Offingen die Zuhörer mit klirrenden Ketten in die düsteren Zeiten der Piraten in der Karibik. Darauf folgte die von Martin Scharnagel arrangierte Ballade „The Story“ und Martin Koflers Werk „Alm“. Eine imposante Bergwanderung, die die Schönheit und Tücken der Berge herausstellt. Mit dem Zugabe-Stück „Abendmond“ verabschiedete sich die Musikkapelle Offingen klangvoll von ihren Zuhörern.

Beide Vereine können auf ein gelungenes Konzert vor einer voll besetzten Bussenhalle zurückblicken.