Erster Heimspieltag für Volleyball-Herren des SV Unlingen

Für die Unlinger Volleyball-Herren geht es am Sonntag, 20. Oktober, ab 15 Uhr in der heimischen Mehrzweckhalle gegen die Gäste vom PSV Reutlingen und dem Aufsteiger VSG Bellenberg/Vöhringen. Hier wollen die Unlinger Spieler gegen beide Teams einen guten Start in die Bezirksliga hinlegen. Die Reutlinger sind bekannte Gegner aus der vergangenen Saison, wo die Unlinger beide Spiele im Tiebreak knapp gewinnen konnte. Die Gäste von der VSG Bellenberg/Vöhringen sind auch keine Unbekannten, so konnte der SVU im Pokalfinale gegen das Team 3:0 gewinnen.