Erst im Pokalfinale war Schluss

Am vergangenen Wochenende standen die Volleyballherren vom SV Unlingen im Bezirkspokalfinale des Volleyballverbandes Württemberg in Bellenberg. Die Finalrunde wird in einem „Final Four“ Turnier ausgetragen. Unter den Teams vom TSV Fischbach, VC Baustetten, VSG Bellenberg/Vöhringen und SV Unlingen ausgetragen.

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Gegner zugelost. Die Unlinger trafen auf den Gastgeber den VSG Bellenberg/Vöhringen, während in der anderen Halbfinalbegegnung der VC Baustetten als Bezirksligameister gegen den TSV Fischbach antreten musste.

Klare Leistungsunterschiede

Die Unlinger begannen konzentriert und das Team hatte sich gegen die A-Klassenmannschaft das Finale vorgenommen. Sehr bestimmend vom ersten Ballwechsel an, trat man den Gastgebern VSG Bellenberg/Vöhringen entgegen. Der SVU war zielstrebig und wirkungsvoll unterwegs. Zu klar zeigten sich die Leistungsunterschiede in den Mannschaften. Der erste Satz ging mit 25:12 an die Unlinger, sowie auch der zweite Satz mit 25:11. Die VSG konnte dem SVU nicht wirklich Paroli bieten. Im dritten Satz stand es am Ende 25:14 für die Unlinger. Für die Unlinger war es der Schritt ins Finale und nun wartete der Bezirksligameister vom VC Baustetten die sich gegen Fischbach ebenfalls durchsetzen um das Double anstrebten.

Nach einer Pause für die Teams ging es los. Die Unlinger starteten mit veränderter Formation in dieses Spiel. Beide Mannschaften knüpften nahtlos an die vorherigen Spiele an und es war ein Kopf an Kopf rennen bis zum Satzende. Unlingen punktete und ging im ersten Satz mit 25:23 in Führung. Die Volleyballherren vom SVU machten im zweiten Durchgang da weiter, aber Baustetten zwang den SVU zu Fehler und gewann den zweiten Satz denkbar knapp mit 22:25. Ausgleich 1:1. Unlingen drehte nun auf, und umkämpfte Ballwechsel sowie gut abgeschlossene Angriffe ließen beim SVU das Punktekonto anwachsen. Mit 25:20 schloss man den Satz ab und führte 2:1.

Die Unlinger spürten den Rückenwind und machten beim Punktesammeln eifrig weiter. Schön ausgespielte Punkte und ständiger Führungswechsel ließen auf beiden Seiten die Zielstrebigkeit erkennen. Der VC Baustetten lag schon fast geschlagen am Boden, die Unlinger hatten Matchball und konnten das Spiel nicht beenden. Unlingen verlor 25:27 und der Tiebreak war die Hoffnung für Baustetten.

Es ging so weiter bis zur 8:7-Führung des SV Unlingen – Verletzungspech eines Spielers auf Seiten des SVUs entschieden dann den Tiebreak. Baustetten war der Nutznießer von der Situation und der SVU konnte sich konzentrationsmäßig nicht mehr fangen. 10:15 und 2:3 – wieder mal knapp gegen Baustetten verloren.

Die Unlinger waren klar enttäuscht über das verlorene Spiel aber dennoch ist der zweite Platz ein Erfolg in dieser Tageskonstellation. Abschluss in der Liga als Vizemeister, ebenso im Pokal einen zweiten Platz und jetzt wartet noch die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga.

Spieler beim SVU: H. Wahl, K. Penner, I. Penner, D.Böttner, K. Munding, E. Kerber, P. Kruppa, F. Hoffmann, C. Gotterbarm.