Entgelt für den Hallensport

Die Gemeinde Unlingen will von den Vereinen eine Gebühr für die Nutzung der Halle in Unlingen einführen. Das träfe den Sportverein im Jahr mit rund 4000 Euro. Doch der Verwaltung geht es nicht um diese Summe, sondern um eine Steuerersparnis, die sie durch diese Regelung erzielen könnte. Und die ist um ein Vielfaches höher. Und doch gab es auch Gegenstimmen im Rat. Markus Föhr nannte dies ein falsches Signal an die Vereine. Eine Entscheidung fiel noch nicht – der Punkt wurde vertagt.

Viele Besucher waren am Montagabend in die Turn- und Festhalle zur Ratssitzung gekommen. Corona konform mit großem Abstand, alle mit Masken, saßen rund 35 Bürger in der Halle verteilt, um die es bei diesem Tagesordnungspunkt ging. Das Erheben einer Hallengebühr, bezeichnete Bürgermeister-Amtsverweser Gerhard Hinz als „üblichen Vorgang“, der auch in anderen Kommunen vollzogen werde. Nach den Plänen der Verwaltung sollen Vereine und Organisationen, die die Turn- und Festhalle nutzen, künftig eine Gebühr bezahlen. 1,50 Euro pro Stunde und Hallendrittel soll es sein. Das sei auch die Summe, die das Finanzgericht Baden-Württemberg als ausreichend ansieht, wie die Verwaltung beschreibt.

Die Kommune will mit diesen Plänen nicht den Vereinen das Geld aus der Tasche ziehen, Hintergrund ist ein anderer: Wenn die Gemeinde als Unternehmerin auftritt, kann sie künftig bei Ausgaben rund um die Halle den Vorsteuerabzug geltend machen und Umsatzsteuern sparen. Sowohl auf Investitionen als auch auf Kosten aus dem laufenden Betrieb könnte ein (teilweiser) Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Dafür müssen mindestens zehn Prozent der Ausgaben für die Halle durch Einnahmen wieder gedeckt sein. Die jährlichen Ausgaben liegen bei rund 116 000 Euro. Mit den 4000 Euro durch die Hallennutzungsgebühr der Vereine, den Benutzungsgebühren aus Veranstaltungen und den Einnahmen durch Getränke und ähnliches, käme die Kommune auf rund 15 000 Euro und damit auf 13 Prozent.

Warum aber gerade jetzt? Die Gemeinde will und muss die Halle sanieren lassen. Die Kosten dafür werden aktuell auf rund eine Million Euro geschätzt. Der Steuergewinn könnte durch den Einsatz dieser Regelung also theoretisch bei 190 000 Euro liegen.

Trotzdem: Den Vereinen, die ehrenamtlich für die Gesellschaft aktiv sind, Geld abknöpfen? Diese Aussicht behagte nicht jedem. „So schön es ist, Geld für die Gemeinde zu sparen – ich halte es für ein fragliches und falsches Signal“, sagte Markus Föhr. Er spannte den Bogen etwas weiter. Er kritisierte, dass Vereinsarbeit zunehmend durch Steuerregelungen erschwert werde. Eine Konsequenz daraus ist etwa, dass die Vereine „einen zweiten oder dritten Förderverein gründen müssen“. Auch Peter Borst hob die Bedeutung der Vereine hervor: „Wenn wir Vereine nicht mehr haben, verarmen wir.“ Er plädierte dafür, nur die geringst nötigen Gebühren zu verlangen – „mehr nicht“.

Martin Schmidt sah angesichts des Einsparpotenzials die Notwendigkeit für die Gebührenerhebung. Aber ob die Vereine denn im Gegenzug keinen direkten Ausgleich erhalten könnten, wollte er wissen. Doch Gerhard Hinz verneinte. Es dürfe keine direkten Verknüpfungen zwischen der Entgeltregelung und der Vereinsförderung geben. Dass die Kommune ihre Vereine jedoch wie bislang an anderer Stelle und zu einem anderen Zeitpunkt unterstützt, bleibt davon unbenommen.

Noch ist die Vereinsgebühr nicht beschlossene Sache. Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt, die Räte wollten das Thema nicht-öffentlich nochmals beraten.