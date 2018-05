Energiebericht wird fortgeführt

Mehr als 80 Seiten umfasst der Energiebericht für die Gemeinde Unlingen, den die EnBW Baden-Württemberg als Ergebnis des Jahres 2016 vorgelegt hat. Im Vergleich zu den Jahren 2014 und 2015 hat sich manches nur minimal verändert, dennoch sind einzelne Positionen aufschlussreich. Der Energiebericht soll auch weiterhin fortgeführt werden.

Kämmerer Berthold Trett erläuterte in der Gemeinderatssitzung die grundlegenden Strategien für die Gesamtgemeinde und die einzelnen Teilorte. Die Bereiche Licht- und Kraftstrom, Wärme und Wasser haben sich nur mit minimalen Abweichungen verändert. Der Anteil an regenerativer Energie im Bezug auf die gesamte Energieversorgung betrug im Jahr 2011 noch 51, 8 Prozent, im Jahr 2016 ist er auf 62,7 Prozent gestiegen.

Beim Wärmeverbrauch entfallen 75 Prozent auf Schule und Mehrzweckhalle, 11 Prozent auf das Rathaus Uigendorf und fünf Prozent auf Bauhof und Feuerwehrhaus in Unlingen. Auch beim Verbrauch von Licht- und Kraftstrom stehen Schule und Mehrzweckhalle an der Spitze mit 29 Prozent, gefolgt von der Straßenbeleuchtung und der Wasserversorgung in Unlingen. Ähnlich ist es beim Wassserverbrauch.

Das Rathaus in Möhringen liegt in Sachen Strom- und Wasserverbrauch unter dem Zielwert, der Wärmeverbrauch hingegen etwas über dem oberen Grenzwert, was auf die frühere Beheizung mit Heizöl zurückzuführen ist. Für den Energiebericht 2017 wird zudem eine neue Flächenberechnung durchgeführt.

Beim Rathaus mit Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus in Uigendorf liegt der Wärme-und Wasserverbrauch leicht über dem oberen Grenzwert. Hier wirkt sich negativ aus, dass insbesondere der Kindergarten keine effiziente Wärmedämmung besitzt..

Bauhof und Feuerwehrhaus in Unlingen weisen keine besonderen Auffälligkeiten aus. Beim Rathaus ist der Wärmeverbrauch unter dem unteren Grenzwert, der Stromverbrauch jedoch darüber. Dies ist darauf zurückzuführen, dass neben sämtlichen EDV-Anlagen zahlreiche weitere Geräte mit Strom betrieben werdenn.

In der Schule und der Mehrzweckhalle liegen alle Verbräuche unter dem oberen Grenzwert, Strom und Wasser sogar unter dem Zielwert.

Die Straßenbeleuchtungen in Dietelhofen und Möhringen weisen mit 44 beziehungsweise 49 Kilowattstunden je Einwohner einen konstanten Wert auf. Auf Grund der Umstellung auf LED-Beleuchtung in Göffingen liegt dort der Stromverbrauch bei lediglich 19 Kilowattstunden je Einwohner und damit deutlich unter den Werten im Energiebericht 2010. Während in Uigendorf der Stromverbrauch ebenfalls konstant geblieben ist, sank er bei der Straßenbeleuchtung in Unlingen von 56 auf 36 Kilowattstunden je Einwohner. Auch hier macht sich die Umstellung der Straßenbeleuchtung in Teilen der Ortslage finanziell positiv bemerkbar.

Der Gemeinderat nahm den Energiebericht 2016 trotz leichter Bedenken über manch großen Aufwand zustimmend zur Kenntnis. Einstimmig wurde beschlossen, den Energiebericht auch im kommenden Jahr mit den bisherigen Objekten fortzuführen.