Energiebericht in Unlingen wird fortgeführt

Berthold Trett hat den Unlinger Gemeinderat über den von der EnBW Energie Baden-Württemberg übersandten Energiebericht für das Jahr 2017 informiert. Viele Bereiche liegen innerhalb der anvisierten Grenzen, manche zeigen strukturelle Veränderungen auf. Letztlich soll der Energiebericht an den 13 ausgewählten Objekten auch 2018 fortgeführt werden.

„Die Ermittlungen der Energiedaten für das Jahr 2017 gestalteten sich aufwändig, da die Verbräuche teilweise nach Heiztagen ermittelt werden mussten“, stellte Berthold Trett zum Eingang seiner Erläuterungen fest. Dies betreffe vor allem den Verbrauch von Heizöl im Dorfgemeinschaftshaus Dietelhofen und im Dorfgemeinschaftshaus und Kindergarten Uigendorf sowie denVerbrauch von Heizpellets im Bürgerhaus Göffingen. In den Bereichen Licht- und Kraftstrom sowie Wasser- und Wärmeverbrauch dagegen weisen die allgemeinen Daten 2017 zu den Vorjahren 2014 bis 2016 nur minimale Veränderungen auf.

Der Energieverbrauch der 13 Objekte fiel von rund 973 000 Kilowattstunden im Jahr 2016 auf knapp 924 000 Kilowattstunden im vergangenen Jahr. Etwa 74 Prozent davon wurden für die Wärmeversorgung und rund 26 Prozent für die Versorgung mit Licht- und Kraftstrom benötigt. Der Anteil an regenerativer Energie im Bezug auf die gesamte Energieversorgung fiel von 62,7 Prozent im Jahr 2016 auf 59,7 Prozent im Jahr 2017.

Danach ging Trett auf einzelne Daten und Fakten ein. So entfielen beim Wärmeverbrauch 71 Prozent auf Schule und Mehrzweckhalle in Unlingen, 15 Prozent auf das Rathaus Uigendorf und 6 Prozent auf Bauhof und Feuerwehrhaus in Unlingen. Auch beim Verbrauch an Licht- und Kraftstrom stehen Schule und Mehrzweckhalle mit 29 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Straßenbeleuchtung und Wasserversorgung in Unlingen. Auch 67 Prozent der Wasserversorgung entfallen auf Schule und Mehrzweckhalle.

Beim Dorfgemeinschaftshaus in Göffingen wie auch beim Bürgerhaus Dietelhofen, so Trett, seien keine Auffälligkeiten zu verzeichnen, wohl weil es sich um neuere Gebäude handelt. Beim Rathaus Möhringen liegen Strom-und Wasserverbrauch unter dem Zielwert, im Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus Uigendorf dagegen darüber. Grund könnte sein, dass der Kindergarten keine besondere Wärmedämmung aufweist. Eine elektronische Steuerung soll hier Abhilfe verschaffen. Weitere Maßnahmen sollen derzeit nicht getroffen werden, da dieses Gebäude einer anderen Verwendung zugeführt werden könnte. Beim Rathaus, beim Bauhof und beim Feuerwehrhaus in Unlingen hingegen ergeben sich keine besonderen Auffälligkeiten.

Interessant waren Tretts Ausführungen zur Straßenbeleuchtung. Während die Messwerte in Dietelhofen, Uigendorf und Möhringen im Vergleich zu den Vorjahren einen konstanten Wert aufweisen, sank der Stromverbrauch in Göffingen deutlich auf Grund der Umstellung auf LED-Beleuchtung. Hier sind nur 16 Kilowattstunden je Einwohner zu verzeichnen. Dies gilt auch für Unlingen, wo die Messzahlen von 56 auf 34 Kilowattstunden je Einwohner zurückgingen.