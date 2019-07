Elmar Lohner wird Stellvertreter des Bürgermeisters

Als erste Amtshandlungen des neu formierten Gemeinderats wurden alle kommunalpolitischen Gremien personell besetzt. Auf Antrag aus dem Gremium wurde auch wieder eine dritte Vertreterstelle für den Bürgermeister installiert.

Als ersten Punkte der umfangreichen personellen Entscheidungen wurde in offener Wahl Elmar Lohner zum ersten Stellvertreter vonm Bürgermeister Erwin Hölz berufen. Zweiter Stellvertreter bei jeweils einer Enthaltung ist Martin Schmid. Nach der Pause während der letzten Amtsperiode des Gemeinderats wurde aus dessen Mitte vorgeschlagen, wieder wie früher auch die Stelle einer dritten Vertretung zu besetzen. Darüber gingen die Argumente auseinander. Die Abstimmung über deren Notwendigkeit ergab ein Ergebnis von 6 Ja- zu 5 Neinstimmen bei 2 Enthaltungen. Damit wurde der Antrag mehrheitlich angenommen und Barbara List das Amt als dritter Vertretung von Bürgermeister Hölz übertragen.

Bei den Wahlen der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter gab es nur wenige Änderungen gegenüber der bisherigen Besetzung. Der Ortsvorsteher von Dietelhofen bleibt Rudolf Schmickl, sein Stellvertreter Ralf Kriz. Ortsvorsteher von Göffingen bleibt Günther Schrode, als sein Stellvertreter wurde Roland Widmann gewählt. In Möhringen bleibt Robert Halbherr Ortsvorsteher, als sein Stellvertreter agiert nun Dr. Joachim Blersch. Die bisherige Ortsvertretung mit Peter Borst und Ottmar Sorg in Uigendorf wurde in ihrem Amt bestätigt.

Die Ortsvorsteher sind Ehrenbeamte auf Zeit und wurden vom Bürgermeister Hölz nach Ablegung ihres Diensteids auf ihr neues Amt verpflichtet.

Im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen ist Unlingen durch Barbara List und Markus Föhr repräsentiert. Ihre Vertreter sind Richard Hefele und Stefan Ries. Unlingens Belange im Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen vertreten Stefan Zwick und Klaus Häfele, beziehungsweise Günther Schrode und Roland Maier.

Zur Verbandsversammlung der Bussenwasserversorgungsgruppe mit Sitz in Oberstadion zählen die Bürgermeister der beteiligten Gemeinde, also auch Erwin Hölz, von Amts wegen. Auf Beschluss des Gemeinderats soll Unlingens früherer Bürgermeister Richard Mück als langjähriger Verbandsvorsitzender in der Versammlung bleiben, zu seinem Stellvertreter wurde Peter Borst gewählt. Für das Amt der Vertretung von Bürgermeister Hölz im Verwaltungsrat der Bussenwasserversorgungsgrupe wurde Gerhard Hinz vorgeschlagen und gewählt.

In der Volkshochschule Donau-Bussen ist Unlingen durch Bürgermeister Erwin Hölz und Richard Hefele, im Vetretungsfall durch Elmar Lohner und Barbara List präsent. Dem gemeinsamen Ausschuss der Kindergärten in der Gemeinde Unlingen gehören neben Pfarrer Klaus Wolfmaier und Vertretern der Kirchengemeinde Bürgermeister Hölz und die Gemeinderäte Barbara List und Markus Föhr, im Verhinderungsfall Richard Hefele und Roland Maier an. Damit sind nach langer Wahlzeremonie alle kommunalpolitischen Vertretungen der Gemeinde Unlingen für die nächsten fünf Jahre besetzt. Für neu gewählte Gemeinderäte sucht Bürgermeister Hölz nach möglichst orts- und zeitnahen entsprechenden Schulungsmöglichkeiten.