Einfacher bauen, schneller wohnen

Im neuen Baugesetzbuch ist verankert, wie Gemeinden ein beschleunigtes Verfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen für den Wohnungsbau nutzen können. Unlingen beauftragt auf dieser Grundlage das Fachbüro Sieber in Lindau mit einer Machbarkeitsstudie für verschiedene Projekte.

Für die Gemeinde Unlingen hat Bauamtsleiterin Melanie Glocker an einer Informationsveranstaltung des Büros Sieber für Stadt- und Landschaftsplanung, Arten- und Immissionsschutz aus Lindau teilgenommen. Sie informierte den Gemeinderat über die neuen Möglichkeiten, in vereinfachtem Verfahren Bebauungspläne einer Gemeinde aufstellen zu können.

Die dafür beabsichtigte Grundfläche ist nur für den Wohnungsbau vorgesehen und auf die Größe von einem Hektar beschränkt. Die Grundstücke müssen an bebaute Ortsteile anschließen. Es dürfen nur Wohngebiete, jedoch keine Mischgebiete vorgesehen sein. Für sie gibt es wesentliche Erleichterungen im Genehmigungsverfahren, da keine Umweltprüfung, kein Umweltbericht und keine Eingriffsregelung mehr erforderlich sind. Notwendig bleibt jedoch die umfassende Ermittlung und Abwägung der Schutzgüter. Nur wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das neue Verfahren angewandt werden.

Bürgermeister Richard Mück betonte in der Gemeinderatssitzung, dass man diese wesentliche Beschleunigung und Vereinfachung zur Ausweisung von Wohngebieten auch in Unlingen und den Teilorten anstreben sollte. Notwendig sei jedoch, die notwendigen Voraussetzungen mit Unterstützung eines spezialisierten Fachbüros zu prüfen. Auf dieser Basis wurde im Herbst 2017 das Büro Sieber beauftragt, mögliche Baugebiete im Hauptort Unlingen und den Außenorten in Augenschein zu nehmen.

Daraufhin wurden bei Baugebieten, die für den Flächennutzungsplan vorgesehen sind, auch Bodengutachten durchgeführt. Im einzelnen erwähnte Glocker die Gebiete „Bühlen“ und „Hinter den Höfen“ in Unlingen sowie „Rainle I“ in Göffingen. Mögliche Baugebiete in Möhringen ( „Osterwiesen II“ ) und Uigendorf ( „Brühlstraße II“ ) wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls besichtigt. Bei der Besichtigung von geplanten Gewerbegebieten wurde allerdings klar, dass derartige Gebiete nicht im vereinfachten Verfahren ausgewiesen werden können.

Für alle Wohnbaugebiete erstellte das Büro Sieber ein Honorarangebot zur Machbarkeitsuntersuchung in Höhe von rund 1600 Euro je Baugebiet. Da für die Baugebiete „Bühlen“ und „Göffingen“ bereits Vorarbeiten getätigt worden sind, gewährt das Büro einen Abschlag von 20 Prozent.

Die Rathausverwaltung Unlingens hält allein auf Grund der Kosten das Einholen von Vergleichsangeboten in diesem Fall nicht für sinnvoll, zumal alle notwendigen Arbeiten von diesem Büro getätigt werden können und die Büros auf Grund der neuen Gesetzeslage allgemein sehr überlastet sind.

Diesen Argumenten, vor allem der Tatsache, dass die gesamte Arbeit sich in einer Hand befände, schloss sich der Gemeinderat nach kurzer sachbezogener Diskussion an, zumal auch die Stadt Riedlingen dieses Büro mit derselben Angelegenheit beauftragt hat und offenbar sehr zufrieden ist. Einstimmig wurde somit das Büro Sieber aus Lindau mit der Machbarkeitsprüfung der genannten Baugebiete zum Angebotspreis beauftragt.