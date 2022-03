Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Da die Fasnet 2022 ja leider wieder auf Sparflamme köchelte, nutzte der Gesangverein Sängerkranz Möhringen die Gelegenheit, am Fasnetssamstag eine Chorwanderung an das Wildgehege in Möhringen zu machen.

Schon während der Wanderung lautete das Motto „laufen, reden, singen“ und alle hatten großen Spaß, sich endlich wieder in geselliger Runde zu treffen und singend unterwegs zu sein. Am Wildgehege angekommen hatten Erika und Peter Wiljotti schon für ein perfektes Feuer gesorgt. Nach einer kurzen Aufwärmrunde mit Glühwein und Zopf (den Spendern sei ein Trullala!) wurden sogleich Würstchen und Fleisch auf den Grill gelegt und zum kühlen Bier gegriffen. Mit Wurst im Wecken und jeder Menge Liedern auf den Lippen wurde der Nachmittag ein voller Erfolg!

Für die neuen Chorzugänge war die Wanderung ein willkommener Anlass, alle anderen Vereinsmitglieder kennenzulernen. Vielen Dank an den Vorstand mit Familie fürs Organisieren und an alle, die mit von der Partie waren.