Einbrecher sind in zwei Häuser in Unlingen und Betzenweiler eingestiegen.

Wie die Polizei mitteilt, hebelte in der Nacht auf Montag ein Unbekannter an einem Gebäude in der Offinger Straße in Betzenweiler eine Kellertür auf. Im Keller brach er eine weitere Tür auf. Dann ließ er von der Tat ab und verließ das Gebäude wieder ohne Beute. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.Am Sonntag zwischen 18 und 20.30 Uhr drang ein Einbrecher in der Brandegger Straße in Unlingen in ein Haus ein. In beiden Fällen sicherte die Polizei die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.