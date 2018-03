Einbrecher in Unlinger Firma

In einer Firma in Unlingen hat in der Sonntagnacht ein Einbrecher nach Beute gesucht. Am Montagmorgen sah ein Zeuge die Einbruchsspuren an der Firma in den Mühlwiesen. Ein Unbekannter hatte ein Fenster aufgebrochen und war in das Gebäude gestiegen. Um Beute zu machen, brach er weitere Türen und auch Schränke auf. Der Täter nahm Geld und einen Fotoapparat mit. Seine Spuren hat der Einbrecher an dem Tatort hinterlassen.Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/ 9380, erste Hinweise auf den Täter.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen.

Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre „Schlechte Geschäfte für Einbrecher“ Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.