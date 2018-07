Ein Urgestein verlässt die Donau-Bussen-Schule

Zu Beginn der Ferien mussten sich an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen nicht nur die Lehrer von ihren Schülern verabschieden. Auch für die Lehrer Christine Schwarz und Björn Gutschera galt es auf Wiedersehen zu sagen.

Nach über 30 Jahren als Lehrerin an der Donau-Bussen-Schule wurde Christine Schwarz von Schülern und Kollegen in ihre Pension verabschiedet. Schwarz war seit 1987 an der Donau-Bussen-Schule tätig.

Zu ihrem Aufgabenfeld gehörte neben dem Unterricht in den Klassen 1 und 2 auch die Kooperation mit den Kindergärten. Immer wieder gerne stellte sie auch ihr musikalisches Talent sowohl im Unterricht als auch bei diversen schulischen Veranstaltungen unter Beweis und bereicherte damit das Schulleben. Pünktlich zum Schuljahresbeginn geht es für Frau Schwarz dann zunächst auf Kreuzfahrt.

Ebenfalls verabschiedet wurde Björn Gutschera. Er war seit 2012 an der Donau-Bussen-Schule tätig. Sein Engagement galt den Schülerinnen und Schülern der Werkrealschule, von denen er auch zum Vertrauenslehrer gewählt wurde.

Aufgrund des Wegfalls der Werkrealschule ließ sich Gutschera an die Mali-Schule nach Biberach versetzen. Die Schulleiterin Andrea Häbe dankte beiden Kollegen für ihre wertvolle Arbeit und verabschiedete sie mit den besten Wünschen für Ihre Zukunft.