Ein Licht für dich...

Der Kath. Kindergarten unter`m Storchennest Unlingen hat es sich in diesem Advent zur Aufgabe gemacht, den alten, kranken und einsamen Menschen der Gemeinde weihnachtliche Windlicher zu schenken.

Die Kinder und ihre Erzieherinnen haben in den Tagen des Advents fleißig gebastelt und mit ein wenig Farbe, Glitzer und goldene Sternchen leere Gurkengläser in zauberhafte Windlichter verwandelt. Mit diesen zogen sie in den einzelnen Adventswochen los und brachten sie den Senioren, um sie damit zu erfreuen. Dabei haben sie jedes Glas mit viel Liebe, mit Lachen und guten Gedanken gefüllt.

Mit jeder Begegnung an jedem Haus zauberten die Kinder ein Lachen in die Gesichter der Menschen, die sie besuchten, denn sie waren darauf nicht vorbereitet. Umso größer war die Überraschung und Freude, als sie beim Öffnen der Haustüre in viele Kindergesichter schauten. Mit dieser Aktion haben die Kinder und ihre Erzieherinnen nicht nur ein Licht in die Häuser gebracht, sondern auch in die Herzen der Menschen... so fängt Weihnachten an.

Es waren sehr berührende Begegnungen, so Kindergartenleiterin Monika Mößlang. Es kam so viel Dankbarkeit zurück und manche Freudenträne ist dabei geflossen.