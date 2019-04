Ein etwas anderes Kirchenkonzert

Die Schalmeienkapelle Unlingen und das Akkordeon-Orchester Riedlingen sind am Sonntag, 7. April, zu Gast in der Kirche Maria Immaculata in Unlingen. Konzertbeginn ist um 18.30 Uhr. Unter der Leitung von Bernd Schönle möchte die Schalmeienkapelle Unlingen mit Stücken wie „Tabaluga“, „Sound of Silence“, „Angels“ und „Highland Cathedral“ die Vielfalt des Schalmeienspiels aufzeigen. Das Hauptorchester des Akkordeon-Orchesters Riedlingen spielt unter der Leitung von Cornelia Dick einen Mix aus ruhiger, getragener Musik und mitreißender bekannter Stücke wie „Palladio“, „One Moment in Time“, „Sister Act“ und „Sinfonia per un addio“. Hierbei erhalten die Besucher einen kleinen Überblick über die Musik und die Vielfältigkeit des Akkordeons.