Ein Besuch im Reich der Kleinsten

Die neue Kinderkrippe Bussakendla in Unlingen hat am Montag ihren Betrieb aufgenommen. Am selben Abend machte sich der Gemeinderat ein Bild von den Räumlichkeiten – und war angetan, welche Möglichkeiten im ehemaligen Kindergarten nun für die Unter-Zweijährigen bereitstehen.

„Mit der Kinderkrippe wurde nun die Kinderbetreuung in Unlingen ergänzt. Von der Krippe bis zur Ganztagesbetreuung in der Grundschule können wir alles anbieten“, zeigte sich Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz nach dem Rundgang erfreut, dass die Krippenpläne nun umgesetzt werden konnten.

An dem Rundgang nahmen die Räte und einige Besucher teil. Sie alle wurden von der Leiterin der Krippe, Stephanie Klaus, der Erzieherin Birgitta Frick und der Gesamtleiterin der Gemeindekindergärten, Heike Gebhard, willkommen geheißen. In zwei Gruppen aufgeteilt, konnten sich die Räte ein Bild davon machen, wo sich nun die Kleinsten wohlfühlen können. Garderobe, Spielezimmer mit Podesten zum Krabbeln und Küche – all diese Räume wurden mit neuen Möbeln in der passenden Größe ausgestattet. Auch ein Schlafraum wurde neu eingerichtet, in den sich die Kleinen zurückziehen und sich erholen können. Die Gemeinde hat das ganze Haus angemietet, sodass im ersten Obergeschoss nun zudem ein Tobezimmer zur Verfügung steht. Auch der Gartenbereich bietet sich zum Spielen an – im großen Sandkasten oder in der Nestschaukel.

Aktuell wird die Krippe von fünf Kindern besucht. Im Juni und Juli steht jeweils eine Aufnahme an. Weitere drei Anmeldungen liegen für das nächste Kindergartenjahr vor. Damit ist die Krippe noch nicht von Anfang an voll belegt, die Einrichtung ist für zehn Plätze ausgelegt. Aber die Räte waren sich im Rundgang sicher – das wird! So etwas braucht ein bisschen Zeit.