Ein Beitrag im täglichen Kampf ums Überleben

Der Unlinger Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) startet dieses Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Böck aus Riedlingen in der Unlinger Filiale die Solibrot-Aktion. Noch bis 29. März können Kunden Hilfsprojekte in Tansania, Haiti und Uganda unterstützen.

Die Firma Böck bietet in dieser Zeit in Unlingen ein sogenanntes Solibrot an, das mit einem Preisaufschlag von 50 Cent verkauft wird. Außerdem steht in der Bäckerei eine Solibrot-Spendenbox. Jeder kleine Beitrag hilft den Armen in ihrem täglichen Kampf ums Überleben. Der Erlös fließt Kinder- und Frauenprojekten in Tansania, Haiti und Uganda zu.

Jeden Tag satt werden – für viele Arme weltweit ist dies ein unerfüllter Wunsch. Millionen Menschen sterben Jahr für Jahr an Krankheiten infolge von Mangel- und Unterernährung – obwohl ausreichende Ernährung ein Menschenrecht ist und für alle genug da wäre, wenn man denn gerecht teilen würde.

Mit der Solibrot-Aktion von Misereor können sich die Bäckereikunden an die Seite der Hungernden in Afrika, Asien und Lateinamerika stellen. Denn der Erlös des Solibrot-Verkaufs und der vielfältigen Aktionen kommt den Not leidenden Menschen zugute – als ganz konkrete Hilfe in ihrem täglichen Kampf ums Überleben.

In rund 4500 Projekten unterstützt Misereor aktuell die Armen dabei, sich aus eigener Kraft von Not und Ungerechtigkeit zu befreien. Sie wollen auf vielfältige Weise Chancen auf ein besseres, selbst bestimmtes Leben eröffnen und die Möglichkeit einer fruchtbaren Partnerschaft zwischen Nord und Süd: einer Partnerschaft zwischen Menschen, die sich in ihrem gemeinsamen Interesse an einer gerechteren und damit friedlicheren Welt miteinander verbünden

Mehr als 140 Frauenbund-Zweigvereine beteiligen sich an der Solibrot-Aktion.