Drei Punkte für die Unlinger Volleyball-Damen

Die Unlinger Volleyball-Damen haben am Sonntag gegen den TSV Laupheim und anschließend gegen den TSV Langenau aufgespielt. Dabei bewies der SVU Durchhaltevermögen und konnte so das zweite Spiele gegen den Tabellenführer für sich gewinnen.

Im ersten Spiel dagegen war die Leistung der Unlinger Mannschaft sehr durchwachsen. Es gelang dem SVU sehr schwer, ins Spiel zu finden und so sammelten die Gegner aus Laupheim Punkt um Punkt. Dies führte dazu, dass Satz eins mit großem Punkteabstand von 25:12 für den TSV Laupheim entschieden wurde und anschließend der zweite Satz ebenfalls mit 25:16 Punkten nach Laupheim ging. Auch der dritte Satz zeigte nur wenig Abwechslung. Mangelnde Konzentration und vermeidbare Fehler in der feldeigenen Absprache führten zu Punkten bei den Gegnern, weswegen auch Satz drei an den TSV Laupheim abgegeben werden musste (25:22). Mit diesem Spiel sicherte sich Laupheim den ersten Sieg dieser Saison und ließ dem SV Unlingen vorerst keine großen Hoffnungen für das darauffolgende Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellen-Erstplatzierten Langenau zu.

Doch im zweiten Spiel zeigte der SVU im Vergleich zum ersten ein bedeutend höheres Spielniveau. Vom ersten Spielball an wurden Tempo, Präzision, Kraft und Elan in das Spiel gesetzt und Punkt für Punkt erzielt. Bereits im ersten Spielsatz wurde um jeden Ball gekämpft und zahlreiche Rettungsaktionen, auf beiden Spielfeldseiten, ließen die Zuschauer gespannt das Spiel verfolgen. Trotz ausgeglichener Spielzüge und abwechselndem Punktegewinn konnten die Unlingerinnen den ersten Satz mit 25:21 für sich entscheiden.

Im zweiten Satz wurde die Spannung noch weiter heraufgesetzt. Lange Spielzüge bestimmten das Spiel. Punkt für Punkt kam es zum Aufschlagwechsel und keine Mannschaft konnte vor der anderen davonziehen. Bis zum Ende des zweiten Satzes kämpften beide Mannschaften mit aller Kraft um den Sieg. Leider musste dieser Satz mit 25:21 Punkten dem TSV Langenau überlassen werden.

Unlingerinnen beißen sich durch

Der nächste Durchgang war geprägt von starken Aufschlägen des Teams aus Unlingen. Gegnerische Angriffe konnten abgewehrt und zu einem Punkt umgewandelt werden. Mit einem deutlichen Satzergebnis von 25:15 gewann der SV Unlingen den dritten Satz. Im letzten Satz dieses Spiels dominierte der SVU gleich zu Beginn mit einer Aufschlagserie. Der Vorsprung konnte jedoch bis zur Satzmitte nicht gehalten werden und die Führung wurde nun wieder von Langenau übernommen. Es folgten lange Spielzüge, die beiden Mannschaften die restlichen Kräfte raubten. Nun bewies Unlingen das stärkere Durchhaltevermögen und verdient gingen der letzte Satz (25:23), das gesamte zweite Spiel und somit drei Punkte an die Damen des SV Unlingen.

Sichtliche Erleichterung und große Freude auf Seiten der Unlinger waren zu erkennen.