Drei Chöre mit 90 Sängern

Zum Gemeinschaftskonzert der besonderen Art laden die Unlinger Jugendchöre am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr in die Gemeindehalle in Unlingen ein. Erstmals will sich an diesem Abend die gesamte junge Chorszene der Kirchengemeinde Unlingen präsentieren. Dass das Singen im Chor Spaß macht und über die Altersgrenzen hinweg durchaus für jedes Ohr etwas bietet, wollen die drei Chöre mit insgesamt 90 jungen Stimmen bei diesem Konzert „Chor aufs Ohr“ auf die Bühne bringen.

Der Chor Akzente hat sich in nunmehr 14 Jahren im Gemeindeleben in Unlingen fest etabliert. Auch über die Ortsgrenzen hinweg hat sich der Chor für junge Erwachsene einen Namen gemacht. Bei verschiedenen Auftritten und Veranstaltungen macht es sich der Chor zum Ziel, mit dem Singen, egal ob bei Gottesdiensten oder auch Konzerten „Akzente“ zu setzen und die Freude am Singen auf die Zuhörer zu übertragen. Zum großen Herzensanliegen des Chores gehört dabei die Jugendarbeit, welche Kindern und Jugendlichen das Singen im Chor ermöglicht und vermittelt und so stimmliche Talente fördert.

2012 hat Rebecca Maier die Vorschola mit Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren übernommen und mit ihren 30 Sängerinnen und Sänger bereits verschiedenste Singspiele und Musicals zur Aufführung gebracht.

Um die Freude am Singen weiterführen zu können, gibt es seit 2014 ein adäquates Angebot für Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Die Jugendschola mit Chorleiterin Linda-Magdalena Halder besteht aus 20 begeisterten und motivierten Jugendlichen, die mit angepasster Literatur ihre chorischen Erfahrungen weiterentwickeln.

Diese vielfältige Bandbreite der jungen Chormusik möchten nun der Chor Akzente mit seinen Nachwuchs-chören beim Konzert „Chor aufs Ohr“ präsentieren. So möchte die Vorschola mit Auszügen aus Dschungelbuch, König der Löwen und Mary Poppins in unbeschwerter Weise das Publikum in die bunte Fantasiewelt von Walt Disney entführen.

Mit aktuellen Popcharts aber auch gern gehörten Evergreens werden die Sängerinnen und Sänger der Jugendschola ihre Bühnenpräsenz unter Beweis stellen. Nicht zuletzt wollen die Akzente mit einer ausgewogenen Mischung von deutschen und englischsprachigen Titeln die Liebe zum Landleben und Süßem besingen, wie auch angesagte Kultsongs inszenieren.

Einfallsreiche Bühnenperformances geben den Darbietungen eine besondere Note. Gemeinsame Gesangseinlagen der drei Chöre runden den Konzertabend ab.

Nach dem Konzert sind die Gäste eingeladen, in ungezwungener Atmosphäre bei bester Bewirtung noch gemütlich zu verweilen.