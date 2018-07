Donau-Bussen-Schule ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Unlinger Donau-Bussen-Schule hat ihre langjährigen Jugendbegleiter Hilde Sprißler, Wolfgang Wohlgemuth und Regina Mück zum Abschluss des Schuljahres geehrt.

Die Jugendbegleiter sind im Rahmen des Ganztagesprogramms an der Donau-Bussen-Schule tätig und trafen sich nun zu ihrer letzten Sitzung in diesem Schuljahr. Rektorin Andrea Häbe dankte allen Anwesenden für ihr hohes Engagement zum Wohle der Schüler. Ohne den Einsatz der Jugendbegleiter wäre die Umsetzung des Ganztagesangebots in dieser Form nicht möglich.

Für ihre zehnjährige Tätigkeit als Jugendbegleiterin wurde Hilde Sprißler ausgezeichnet. Sprißler leitet und betreut verschiedene Sportangebote an der Donau-Bussen-Schule. Ebenfalls für sein zehnjähriges Engagement wurde Wolfgang Wohlgemuth geehrt. Er leitet die Schach-AG der Schule. Im April organisierte Wohlgemuth ein Schachturnier an der Donau-Bussen-Schule, das auch von Schülern der umliegenden Schulen besucht wurde und für die Unlinger Schüler ein toller Wettkampf und ein voller Erfolg war.

Nach fast zwölf Jahren im Dienst der Schule wurde Regina Mück verabschiedet. Sie war hauptsächlich in der Lernzeit für die Klassen 1 und 2 tätig. Durch ihre stets freundliche, ruhige und geduldige Art wurde sie von Schülern sehr geschätzt. Schulleiterin Häbe bedankte sich für die wertvolle Arbeit und wünschte Mück alles erdenklich Gute.

Abschließend wurden die bisherigen Erfahrungen der Jugendbegleiter evaluiert und Savina Vogelgesang gab einen Ausblick auf das neue Schuljahr.