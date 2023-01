Diebe plündern Opferstöcke

Diebe haben am Mittwoch in der Kirche St. Nikolaus in Göffingen die Opferstöcke geplündert.

Gegen 15 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass aus zwei Opferstöcken in der Kirche das Geld fehlte. Unmittelbar zuvor war ihm vor der Kirche in der Schlossstraße ein schwarzer Seat aufgefallen. Darin saßen zwei Männer mit dunklen Haaren. Als sie den Zeugen bemerkten, machten sie sich sie schnell im Auto davon. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Diebstahls und ob die Männer überhaupt etwas damit zu tun haben