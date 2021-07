Dieb hat es auf GPS-Empfänger abgesehen

Erneut hatte es ein Dieb auf einen GPS-Empfänger abgesehen. Wie die Polizei berichtet, ist in Unlingen deshalab ein Traktor aufgebrochen worden.

Am Montag oder Dienstag muss der Einbrecher in der Alten Landstraße gewesen sein, so die ersten Ermittlungen der Polizei. Zwischen 19 und 20 Uhr ging er zu einer Halle. Dort stand ein Traktor. Den öffnete er mit Gewalt und stahl einen GPS-Empfänger. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte. Die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380, hat die Spuren gesichert und sucht den Täter.

Dabei prüft sie auch ob die Tat mit anderen Taten, bei denen die Unbekannten GPS-Empfänger erbeuteten, im Zusammenhang steht. Ganz gezielt haben es nämlich Diebe auf Steuerungsgeräte von landwirtschaftlichen Maschinen abgesehen. So wurde bereits in eine landwirtschaftliche Halle in Schussenried eingebrochen, um an die teuren Geräte zu kommen. In der Gemeinde Unlingen gab es bereits zwei solcher Vorfälle. Ein ähnlicher Fall wurde im vorigen Jahr bei der Firma Zürn-Heber-Kröll Landtechnik. gemdelt