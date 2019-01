Die Liebe kam zur Winterszeit

Auf ein reiches Leben mit Höhen und Tiefen kann Josef Diezinger zurückblicken. Im ungezwungenem frischen Gespräch sieht man dem Jubilar sein Alter nicht an. So feiert Josef Diezinger in Möhringen im Kreis seiner Familie heute seinen 90. Geburtstag.

Geboren in Plochingen am Neckar, kam der kleine Josef im Alter von vier Jahren in ein Kinderheim nach Schwenningen. Von dort führte sein Weg zu einer Pflegefamilie Kinkele nach Möhringen, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Eingeschult in Möhringen besuchte er ab der vierten Klasse die Schule in Unlingen. Nach der Schulzeit begann er eine Ausbildung zum Schreiner bei Firma Buck in Riedlingen. Dort machte er auch seine Gesellenprüfung. Zum Besuch der Gewerbeschule musste er täglich mit dem Fahrrad nach Saulgau fahren. „Und das bei Wind und Wetter, Sommer wie Winter“ ergänzt seine Tochter Christa Stöhr, die mit ihrer Familie den Vater versorgt, der seit vier Jahren Witwer ist. Der Werkstoff Holz ließ den jungen Schreiner nicht mehr los, und so arbeitete Josef Diezinger 28 Jahre lang in der Firma Linzmeier in Riedlingen. Vor allem im Innenausbau konnte er seine Ideen und Fähigkeiten in der Anleitung weiterer Mitarbeiter umsetzen.

1953 heiratete der heutige Jubilar seine Frau Dora Birk. Sie stammte zwar aus Albstadt-Ebingen, war jedoch viel bei ihrer Oma in Möhringen. Wie sein Geburtstag fällt auch die Phase der näheren Beziehung in die Winterszeit. Vor allem auf winterlichen Ausflügen auf Schlitten und Pferden, wo man so eng zusammenkuscheln konnte und es einem so richtig romantisch zumute war, kamen die jungen Leute sich näher. Mit sichtbarer Freude in den Augen erinnert sich der Jubilar an jene Zeit: „Der Schlitten und eine Ziehorgel, dazu ein Tanz auf der Straße, das ist mir noch in guter Erinnerung.“

Mit den Jahren vergrößerte sich die Familie: Tochter Christa wurde geboren. Mit ihr und den beiden Enkelsöhnen Andreas und Alexander und den beiden Urenkeln Tobias und Lukas lebt der Jubilar bestens versorgt in guter Gemeinschaft in seiner Wohnung.

„Im Jahr 2003 haben meine Frau und ich die Goldene Hochzeit, zehn Jahre später die Diamantene Hochzeit gefeiert“, erzählt er, „doch seit 2014 bin ich Witwer. Aber ich habe ein wunderbares Verhältnis mit enger Bindung zu meiner Tochter und meinen Enkeln mit ihren Kindern. Mir geht’s gut, ich bin gut versorgt von Andreas und Alexander und ihren Frauen:“

Jetzt gehören Sudoku und Kreuzworträtsel zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. „Damit halte ich mir meinen Geist wach und munter“ schmunzelt er. Früher war er in Möhringen in mancherlei Vereinigungen in gern gesehenes und stets aktives Mitglied: 30 Jahre sang er im Kirchenchor, 35 Jahre lang spielte er Tenorhorn im Musikverein, 25 Jahre lang war er aktives Mitglied der Feuerwehr, dazu in der Kriegerkameradschaft als Gedenk- und Bürgerverein Möhringen.

„In der ersten Zeit der Rente habe ich viel gedrechselt“ erzählt der Jubilar: „Mit meinen unstvoll verzierten Tellern und Schalen und geschnitzten Kerzenständern war ich mindestens siebenmal auf dem Christkindlesmarkt Riedlingen vertreten.“ Manche seiner Kreationen hat er griffbereit aufbewahrt, jeweils mit einem Seidenpapier als Zwischenlage. „Daneben war der Garten sein großes Hobby“ ergänzt seine Tochter. „Mein Vater hatte einen richtig grünen Daumen. Für jeden, der zu ihm kam, war er mit einem guten Rat zur Stelle.“

So feiert Josef Diezinger heute in guter geistiger und körperlicher Frische seinen 90. Geburtstag. Er freut sich über alle guten Wünsche, mit denen er ins nächste Jahrzehnt starten möchte.