Die Brasserie kommt zum „Hurrikan der Blasmusik“

Beim Annafest in Unlingen findet am Samstag, 30. Juli, zum zweiten Mal das Blasmusikfestival „Hurrikan der Blasmusik“ statt. Vier Bands werden auftreten.

Die Band Die Brasserie war bereits beim ersten „Hurrikan der Blasmusik“ beim Kreismusikfest 2019 dabei. Auch beim diesjährigen „Hurrikan der Blasmusik“ wird Die Brasserie wieder für ihren Brass-Sound sorgen. Die zehn Musiker würden mit ihrem Brass-Sound die Ketten der traditionellen Blasmusik sprengen, heißt es in der Mitteilung des Musikvereins Unlingen: „Weit über ihren Ursprungsort am Bodensee hinaus sorgt Die Brasserie in Österreich, der Schweiz und Süddeutschland für eine gewaltige DeTONation und begeistert die Gäste mit einem frischen Mix aus HipHop, Ska und Reggae.“

Für den diesjährigen „Hurrikan der Blasmusik“ auf dem Unlinger Annafest konnte der Musikverein Unlingen noch drei weitere Top-Bands gewinnen: Musikatzen, Kaiser Musikanten und Achim´s Wirtshausmusik. Blasmusik erklingt an diesem Abend in den verschiedensten Facetten.

Für das Festivalfeeling bietet der Musikverein Unlingen einen Campingplatz beim Festzelt, sodass die Besucher im Vorfeld an- und am nächsten Tag wieder abreisen können.

Tickets gibt es online unter www.hurrikanderblasmusik.de oder an den Vorverkaufsstellen bei der Bäckerei Bochtler in Riedlingen sowie in der Filiale der VR Bank Riedlingen-Federsee in Unlingen.