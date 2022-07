Deutsche Reservistenmeisterschaft 2022 in Warendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Auftakt der DRM 2022 ging es auf den Truppenübungsplatz Senne bei Paderborn.Die folgenden Wettkämpfe standen im Mittelpunkt: Schießen mit dem Gewehr G36 und mit dem Maschinengewehr MG3, dynamisches Schießen mit G36 und Pistole P8, zum Abschluss noch ein sicherheitspolitisches Quiz und das Soldaten-Grundfitness-Tool (SGT). Hier konnten sich die Wettkämpfer aus Unlingen den Tagessieg sichern.

Der zweite Wettkampftag bestand aus einer Militärpatrouille mit 15 Kilo Marschgepäck und einer Zeitvorgabe von maximal 6,5 Stunden. Die erste Station war im Hallenbad der Sportschule. Hier galt es, eine ertrinkende Person aus dem etwa vier Meter tiefen Wasser zu retten. An der zweiten Station war logistisches Geschick, Kraft und Ausdauer gefordert. Es mussten Kisten sowie einige Reifen von einer LKW-Ladefläche abgeladen werden, die Kisten anschließend mit Sand befüllt werden und alles wieder zurück auf die Ladefläche gepackt werden. Weitere Stationen waren unter anderem die Hindernisbahn, Feuerkampf und Verwundetentransport, Minenteppich, überqueren von Gewässern und ein simulierter Verkehrsunfall.

Dank der sehr guten Platzierung vom zweiten Wettkampftag durften unsere Kameraden am Finaltag als erstes in die Verfolgung starten. Mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg zog unser Team souverän ins Halbfinale ein. Das Halbfinale bestand neben einem militärischen Biathlon mit integriertem Hindernisparcours, der unter anderem eine Eskaladierwand, das Gleiten durch Röhren und das Heben von Gewichten beinhaltete. Hier gingen die Kameraden als Zweite über die Ziellinie und standen somit im Finale. Im Finale wurden die gleichen Aufgaben wie im Halbfinale abverlangt, nur mit dem Unterschied, dass sich das Team splitten musste und parallel einen LKW gefüllt mit 40 Sandsäcken entladen werden musste. Erst nachdem die die jeweiligen Aufgaben absolviert waren, durfte sich die Mannschaft wieder vereinen und als letzte gemeinsame Aufgabe den zuvor entladenen LKW über eine Distanz von circa 25 Meter ziehen und anschließend ins Ziel einlaufen. Leider haben nur wenige Sekunden zur Meisterschaft gefehlt und wir mussten uns wie 2018 dem Dauergewinner aus Hessen geschlagen geben. Zurück in Unlingen wurde die Truppe festliche in Empfang genommen. Vielen Dank hierfür. Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf RK-Unlingen.de.