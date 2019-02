Der neue Schultes muss noch üben

Gerade frisch im Amt, musste sich auch der Unlinger Bürgermeister Erwin Hölz am Gombigen Donnschtig der närrischen Übermacht beugen. Nach dem Rathaussturm war dann auch klar: Die örtlichen Narrenrufe muss Hölz bis zum nächsten Mal noch reichlich üben.

Bisher sei ihm nur ein Narrenruf geläufig, räumte der neue Schultes ein, selbst Mitglied der Heudorfer Schelmenzunft. Für einen Vertreter des „Ätsche-Gätsche-Lands“ sei „Bussakendla, Bussaweibla – hoi hoi hoi“ einfach viel zu schnell. Erschwerend hinzu komme, dass er auch noch Beamter sei und aus der Verwaltung komme. Und deshalb wolle er sich jetzt auch nicht so einfach aus dem Amt vertreiben lassen: „Den Büroschlaf brauch ich nötig.“ Dem widersprach Zunftmeisterin Sybille Selig, die jetzt als „Ober-Bürgermeisterin“ einen eigenen Parkplatz vor dem Rathaus beansprucht. Hölz sei ohnehin kaum in Unlingen anzutreffen, weil er seinen Nebenjob in Kanzach erledigen müsse – während sich der Amtsvorgänger im Ruhestand ständig im Rathaus aufhalte.

Was die Narren tatsächlich in Rathaus gelockt hat, ließ Zunftmeister Rolf Schneider durchblicken: „Bei Buttrbrezga, Seela, Sekt ond Bier, do schreiat mir Narra sofort hier.“ Allerdings habe man es hier mit vielen neuen Gesichtern zu tun – beim Bürgermeister angefangen: „So kurz em Amt hot er noi kein Bolza dreht, dorom bei mir au it viel uff em Zettel steht.“ Er habe jedenfalls ein offenes Ohr für Vereine: „Er unterstützt dia au mit Kohle, i hoff au dr Narrazonft zum Wohle.“ Und Auch im Hauptamt sei eine andere Sachbearbeiterin für „Gestattonga“ zuständig, was für die Narrenzunft aber kein Nachteil sei.

Mit den fünf Unlinger Narrenrufen – der aus dem „fünften Teilort“ Daugenbdorf gehört wegen des schulischen Einzugsbereichs auch dazu – wurde die närrische Amtszeit besiegelt, bgeleitet von den Klängen der Schalmeien.