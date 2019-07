Der ganze Ort ist auf den Beinen

Goss es am Sonntagmorgen in Unlingen noch aus allen Kübeln, war dem Festumzug und davor auch dem Gesamtchor“ brauchbares“ Wetter beschieden. Drohend hingen die dunklen Wolken über dem Bussen, aber außer ein paar Tropfen bekamen die Zuschauer nichts ab und der Umzug konnte wie geplant durchgeführt werden.

Was für ein Bild, als sich die 54 Musikkapellen, Fanfaren- und Spielmannszüge beim Festplatz aufstellten, um dann beim Gesamtchor vor dem Festumzug zu spielen. Festreiter führten den etwa eineinhalbstündigen Festumzug durch Unlingen an, gefolgt von den Kapellen aus dem Kreismusikverband Biberach und den benachbarten Vereinen. Dann dabei die herrlichen Fest- und Motivwagen, dazu die Darstellung des alten Handwerks in der Gemeinde, wobei prächtige Pferdegespanne die Wagen zogen. Ob Schmied, ob Mühlewagen mit den Erntearbeitern, ob Mostwagen oder auch die örtliche Baumschule und Langholzwagen – alles wurde aufgeboten. Aber die Unlinger ließen sich noch Weiteres einfallen. Der Kindergarten, die Schule, dann die Kirchengemeinde mit all ihren Gruppierungen waren am Start. Natürlich durften dabei auch alle örtlichen Vereine nicht fehlen. Ob Fußballer, Kung Fu, Laufgruppe, Volleyball – sie zeigten sich von der besten Seite. Dann die herrlichen Motivwagen, wo der Gründer des Dorfes „Unilo“ dargestellt wurde und auch die alte Feuerwehrspritze kam zum Einsatz. Weiter dabei die Fahnen der Gemeinde und die blitzenden Karossen der Oldtimer-Autos. Ein farbenprächtiger Lindwurm, der sich durch den Ort zog, bis der Kreis-Fanfarenzug den Schluss bildete. Die Zuschauer am Straßenrand waren begeistert und es hatte sich für sie „gelohnt“, diesem Musikspektakel beizuwohnen.

Hatte die Musikkapelle aus Uttenweiler beim Frühschoppen für beste Unterhaltungsmusik im Festzelt gesorgt, war dafür nach dem Festzug die Musikkapelle aus Obereisenbach zuständig. Doch dann zeigte sich auf der Drehbühne der Musikverein Göge-Hohentengen, der vor kurzem selbst Ausrichter des Kreismusikfestes im Kreis Sigmaringen war. Das war ein bewegender Moment, als diese fast 90-köpfige Kapelle beim Fahneneinmarsch aufspielte. Doch dann kam am Abend der spannendste Moment für die zwölf Musikkapellen, die am Wertungsspiel teilgenommen haben. Die Wertungsspielergebnisse wurden bekannt gegeben und da gab es dann kein Halten mehr. Das prall gefüllte Zelt und dazu noch die Show- und Stimmungskapelle aus Ertingen – „Blasmusik ist unser Leben“, kann man da nur sagen.