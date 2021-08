Das ist der neue Pastoralreferent für den Bussen

Im September wechselt Pastoralreferent Wolfgang Holl in die Seelsorgeeinheit Bussen. Zur Seelsorgeeinheit gehören die Kirchengemeinden Mariä Unbefleckte Empfängnis in Unlingen, St. Nikolaus in Dietelhofen, St. Ursula in Dieterskirch, St. Nikolaus in Göffingen, St. Vitus in Möhringen, St. Johannes Baptist in Offingen, St. Nikolaus in Sauggart, St. Ulrich in Uigendorf und St. Simon und Judas in Uttenweiler.

Zuletzt in Sigmaringen tätig

Die vergangenen 20 Jahre war der verheiratete Theologe und Vater von fünf Kindern in der Gemeindeseelsorge in und um Sigmaringen tätig, das zur Erzdiözese Freiburg gehört. Zuletzt wohnte er in Sigmaringendorf. In Rastatt aufgewachsen, studierte Holl im badischen Freiburg und in Rom Theologie sowie in Innsbruck Pastoralpsychologie. Seine berufspraktische Ausbildung absolvierte der heute 58-Jährige in der Silberstadt Schwaz in Tirol und in der Erzdiözese Freiburg, bevor er 1992 seine erste Stelle in der Seelsorgeeinheit Buchen im Odenwald und im dortigen Dekanat antrat.