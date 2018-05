Das ganze Dorf läuft beim Umzug mit

Klein aber fein, so könnte man in Kürze den Umzug der Dietelhofer Narrenzunft „Distelstecher” beschreiben, der dieses Jahr unter dem Motto „Afrika ist ein tolles Land – in Dietelhofen ganz gut bekannt”.

Zuschauer am Straßenrand gab es am Samstagnachmittag nur wenige. Warum das so war, wird dem Umzugsbetrachter schnell klar – das ganze Dorf machte beim Umzug mit. Bunte Festwagen, die von Traktoren gezogen wurden, sorgten für Abwechslung.

Neben der heimischen Narrenzunft „Distelstecher” und den Dietelhofer Bürgern, waren auch zahlreiche Gäste wie der Fanfarenzug aus Obermarchtal, der Musikverein Uigendorf, die „Lacha-Hexa” aus Rupertshofen sowie Vertreter der Narrenzunft Unlingen gekommen, um am Umzug teilzunehmen.

Ortsvorsteher Rudolf Schmickl wurde zum Umzugsbeginn traditionell zu Hause abgeholt. Er musste von der „International African Fruit Company” Anteile einer Bananenplantage kaufen. Schmickl, der während des Umzugs Bananen an die Besucher verteilte, wurde als frischgebackener Hauptaktionär der Bananenplantage noch am Abend nach Afrika geschickt, wo er derzeit, bis Aschermittwoch, seinen verdienten Fasnetsurlaub verbringt.