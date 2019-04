Der Musikverein Unlingen feiert sein 190-jähriges Bestehen mit dem Kreismusikfest vom 26. bis 29. Juli . Tolle Bands, viel Blasmusik und DJs erwarten die Musikfreunde an dem langen Festwochenende. Für den „Hurrikan der Blasmusik“ mit fünf Top-Bands am Festsamstag hat der Kartenvorverkauf schon begonnen.

Lange Umbauphasen wird es beim Kreismusikfest in Unlingen nicht geben. Eine drehbare Bühne, die mit einem Durchmesser von 15 Metern Platz für zwei Musikkapellen bietet, ermöglicht pausenlose Unterhaltung und spannende Momente ohne Unterbrechung.

Eine weitere Besonderheit ist der Campingplatz beim Festzelt am Samstag und Sonntag, der für richtiges Festival-Feeling sorgen soll. Das Kombiticket für das Samstagskonzert und Campingplatz ist nur online buchbar. Infos zum Campingplatz gibt es auf der Homepage.

Am Festsamstag präsentiert der Musikverein das Blasmusikevent des Jahres: den „Hurrikan der Blasmusik“ mit den Topbands Pro Solisty, Die Brasserie, Die Fexer, die Musikkatzen und Viera Blech.

Pro Solisty, eine im Jahr 2000 gegründete Blasmusikformation aus Oberösterreich pflegt die traditionelle böhmisch-mährische Blasmusik ebenso wie Eigenarrangements aktueller Pop- und Partymusik. Sie spielt regelmäßig beim Woodstock der Blasmusik in Kopfing. Die Brasserie aus Friedrichshafen, Sieger der Ländle-Brass-Challenge, des Volxmusikgrandprix und des SWR-Blechduells, sind zehn Musiker, die mit ihrem Brasssound die Ketten der traditionellen Blasmusik sprengen. Viera Blech wurde 2004 als Quartett gegründet und setzt sich aktuell aus sieben hochkarätigen Musikern zusammen. Die Musiker haben alle ein Musikstudium absolviert und sind international als Instrumentallehrer, Orchestermusiker oder freischaffende Künstler tätig. Martin Scharnagl ist der Leiter der Gruppe, die durch seine zahlreichen Eigenkompositionen und Arrangements für einen unverwechselbaren Stil sorgt. Die 13-köpfige Formation Musikatzen spielt am liebsten wild und frech, aber auch klassisch-traditionell mit böhmisch-mährischer Blasmusik. Bei ihren Auftritten kann es durchaus passieren, dass zwischen Polka, Marsch und Walzer plötzlich Stücke von AC/DC, Metallica oder Michael Jackson von der Bühnenkante geschmettert werden. Alex Schumann und die Geschwister Daniel und Sophie Barth aus Berngau in der Oberpfalz sind die die Fexer und mischen seit einigen Jahren als „wahrscheinlich kleinste Blaskapelle der Welt“ mit der ungewöhnlichen Besetzung Tuba, Trompete und Kuhlohorn die Blasmusikszene auf.