Covern auf höchstem Niveau

Die AC/DC-Coverband Big Gunz und Gentlemen of Rock machten nicht zum ersten, aber vielleicht zum letzten Mal heiße Rockmusik im Gasthaus Petrus in Unlingen. Bei ihrem fünfstündigen Auftritt spielten die beiden Formationen Rocksongs aus den 1970er-Jahren bis hin zu jüngeren Stücken von AD/CD und Metallica. Die Musiker auf der Bühne brachten ihren Spaß an den harten Rhythmen über die Bühnenkante, und ihr Publikum rockte begeistert mit.

Auf eine zehnjährige Tradition können die Veranstalter von „Rock bei Monne“ zurückblicken. Mit der Ansage, dass dies heuer wohl das letzte Mal über die Bühne gehe, hatten sie zusätzlich einige Fans vom Sofa geholt. Dabei reichte die Alterspalette im vollen Petrussaal von den Teenies bis zu den Senioren. Größtenteils standesgemäß in Schwarz und, soweit noch möglich, auch die Herrn mit schulterlangen Haaren, startete das Headbanging mit den Gentlemen Of Rock. Solider 70er-Jahre-Rock von Gruppen wie Sweet, Pink Floyd und Thin Lizzy diente zum Aufwärmen, und Mighty Quinn sowie Ring of Fire belebten die Jugenderinnerungen der älteren Generation. So war die erste Stunde wie im Flug. vergangen und nicht nur die Fensterscheiben begannen zu schwitzen.

Günne alias Brian Johnson stellte die rhetorische Frage „Are you ready to Rock´n Roll?“, und dann wurden die Hits und auch weniger bekannte Songs von AC/DC gefetzt. Das alte Rockerherz durfte noch einen Beat zulegen. Marius gab in Schuluniform nicht nur optisch den Angus Young, auch seine Gitarrenriffs hatten die Qualität des Originals. Eher unauffällig, aber klar und präzise dazu Ronny und Micha an Rhythmusgitarre und Bass. Von Phil an den Drums kamen die Big Bangs, einschlagend und mitreißend, seine Haare begannen zu tropfen. So wurde das Band-Motto „Another way to hell“ musikalisch umgesetzt. Günne kam mit seinem Gesang an Johnsons markanten Kopfstimmensound heran, und seine Mimik und Gestik kam der des AC/DC-Leadsängers zum Verwechseln nahe. Auch die andern Bandmitglieder coverten auf höchstem Niveau. Von Winterpause und Krankheit, wie der Frontmann anfangs verlautbart hatte, keine Spur.

Beim zweiten Auftritt als Gentlemen Of Rock waren die Rockversionen der schottischen Ballade „Loch Lomond“, das aus Irland kommende „Whiskey In The Jar“ und „Du Hasst Mich“ von Rammstein die Ohrwürmer zum Mitsingen. Es war dann schon weit nach Mitternacht als Günne und Big Gunz mit Hells Bells zur letzten Runde die Glocke anschlugen. Jetzt folgten die ganz großen Erfolge von AC/DC. Genial das Gitarrensolo zu „Thunderstruck“ von Marius. Vielleicht insgesamt am originalgetreuesten dann „TNT“. Das Publikum hob ab, und bei „The Jack“ stürmte ein Pärchen die Bühne, riss kurz das T-Shirt hoch und sang den Endlosrefrain voller Inbrunst mit. Als Gage bekamen die beiden ein Bierchen und tosenden Beifall vom Publikum. Günne drehte kurz vor Schluss noch eine Ehrenrunde mit dem Gitarre spielenden Marius auf den Schulter.

Mit Fug und Recht kann man sagen, dass Musiker und Publikum alles gegeben haben und riesigen Spaß hatten. Big Gunz und Gentlemen of Rock haben es verstanden über fünf Stunden, ein Publikum mit einer Altersspanne von 50 Jahren, durch ihre Rockmusik zu begeistern. Die Organisatoren sollten unbedingt mit „Rock bei Monne“ weitermachen, war der einhellige Tenor aus dem Publikum.