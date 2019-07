„Cordula Grün“ stellt neuen Rekord auf

Alljährlich richtet der Förderverein des Musikvereines Uigendorf (seit 1931) unter dem Vorsitzenden Norbert Neubrand das Ulrichsfest aus. Einer der Höhepunkte war am Sonntag der Handtaschenweitwurf. Unter den 62 Teilnehmerinnen bewies eine ein gutes Händchen: „Cordula Grün“. Sie musste allerdings wegen zuvieler männlicher Hormone disqualifiziert werden. Die wahre Gewinnerin war Sabrina Ströbele aus Griesingen, die ihre Handtasche über 20 Meter weit warf.

Zum Festbeginn am Samstag erfolgte der Fassanstich und die Ulrichskapelle spielte auf. Abends sorgten „Schwäbisch7“ mit stimmungsvoller Blasmusik für gute Laune.

Der Festsonntag begann mit einem Gottesdienst mit dem Kirchenchor. Zum Frühschoppen unterhielt der Musikverein Dürnau. Nach Musik und Mittagessen erfolgte dann einer der Höhepunkte: der Handtaschenweitwurf. Hier waren alle weiblichen Besucher jeglichen Alters aufgefordert eine in die Jahre gekommene rostbraun-weiß gestreifte Handtasche so weit als möglich in das abgesteckte Zielfeld zu werfen. Als Zielwasser und „Dopingmittel“ bekam jede angemeldete Dame ein Gläschen Sekt. Insgesamt versuchten 62 Teilnehmerinnen, die Tasche in den himmelblauen Himmel zu werfen, um möglichst die 20-Meter-Grenze zu erreichen. Die unterschiedlichsten Wurftechniken wurden angewendet, unter dem Beifall des Publikums und der Schlachtenbummler und Fans der einzelnen Werferinnen. Staunen und Begeisterung und Freude des Publikums und der Werferinnen standen im Vordergrund.

Nicht jeder Wurf gelang! Einige Taschenwürfe erfolgten im Rückwärtsgang, landeten auf Sonnenschirmen, im Publikum oder gleich in der Nähe des Abwurfpunktes im Rasen. Mit einem neuen Platzrekord erreichte „Cordula Grün“ – er war noch ein Überbleibsel der diesjährigen Fasnet – die Weite von 23,30 Metern.

Nach Auswertung aller Würfe entschied das Preisgericht jedoch Cordula wegen grüner Perücke und Überschuss an männlichen Hormonen zu disqualifizieren. Dennoch erhielt er für die beste Originalität einen Trostpreis. Sabrina Ströbele aus Griesingen errang mit 20,40 Metern den ersten Platz und erhielt einen Einkaufsgutschein über 50 Euro. Melissa Kocher aus Unlingen schaffte mit über 19 Metern den zweiten Platz. Den dritten Platz teilten sich Julia Ströbele aus Griesingen und Anita Baur aus Unlingen. Die Zweit- und Drittplazierten erhielten je eine Flasche Sekt.

Die musikalische Nachmittagsunterhaltung übernahm die Musikkapelle Heudorf, am Abend unterhielten die Uttenweiler Egerländer das Festzeltpublikum. Der Montagnachmittag war den Kindern und Rentnern gewidmet. Das Akkordeon Duo Iris&Walter lud zum Mitsingen ein. Zum Ausklang des Ulrichsfestes traten das Vororchester Unlingen und der Musikverein Daugendorf auf.