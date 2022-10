Comedy-Nachsitzen mit Herr Schröder

„Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“ heißt es am Sonntag, 23. Oktober, um 20 Uhr in der Angerhalle Möhringen, wenn Herr Schröder mit seinem Programm auf die Bühne tritt. Die Veranstaltung wurde auf diesen Termin verschoben. Die Tickets behalten die Gültigkeit.

Herr Schröder, staatlich geprüfte Deutschlehrer, geht mit seinem neuen Soloprogramm auf Tour und bietet eine Doppelstunde Nachsitzen Deluxe. Alles ist klausurrelevant und wenn alle gut mitarbeiten, macht Herr Schröder fünf Minuten früher Schluss, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Um Herrn Schröder da abzuholen, wo er steht, richtet ihm seine 12a einen Instagram-Account ein. Unter #korrekturensohn2.0 werden hier die wichtigsten schulpolitischen Fragen diskutiert: Wann gibt es endlich den Videobeweis im Klassenzimmer? Was macht Herr Schröder beim Junglehrerstammtisch? Und singt er am Ende der Stunde wirklich „Atemlos durch G8“?