Bundesfest des KDFB Zweigverein Unlingen

„MARIA- Königin des Friedens“ war das brandaktuelle Thema für unser diesjähriges Bundesfest des Frauenbundes.

Wir leben in einer schwierigen Zeit, zerrissen von Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeiten. Unsere Gesellschaft ist gespalten und Unfriede und Ängste machen sich breit.

Im Vertrauen auf die Hilfe von Maria, der Königin des Friedens, sind die Frauen zusammengekommen um mit Gebeten und Liedern Maria und Jesus Christus um die Fürsprache und den Beistand zu bitten und mit dem Gedanken, dass wir jederzeit zu Maria kommen dürfen, wenn der Friede unter den Völkern bedroht ist. Alle Menschen dürfen sich bei ihr geborgen wissen.

So wurde bei angenehmen sommerlichen Temperaturen die Andacht am Freialtar unter diesem Motto in Wort und Lied gestaltet und von Frau Ch. Schmid und Frau M. Föhr musikalisch begleitet.

Nach dem Segen waren alle ganz herzlich zu einem unterhaltsamen Verweilen eingeladen.

Es wurden Erdbeerbowle und Getränke, sowie Kuchen dargeboten.

Traditionsgemäß werden am Bundesfest immer auch die langjährigen Mitglieder geehrt. Dieses Jahr durften zwei Frauen für ihre 40-jährige Mitgliedschaft und zwei Frauen für 30 Jahre Treue mit einem Blumengebinde beglückwünscht werden.