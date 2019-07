Blasmusik pur zum Festausklang des Kreismusikfestes

Einen grandiosen Festausklang erlebte der Musikverein Unlingen am letzten Tag des Kreismusikfestes. Am Montagnachmittag war das Zelt beim Kreisseniorennachmittag schon gefüllt und das Kreisseniorenorchester sorgte für die Unterhaltung der Gäste. Dann wurde das Zelt zum Firmenvesper am frühen Abend wieder aufgefüllt und das Vororchester und die Jugendkapelle des Musikvereins Unlingen spielten auf. Doch der Jubelverein Unlingen, der auf sein 190-jähriges Bestehen stolz sein kann, hatte sich dann am Abend zum Festausklang nochmals was Besonderes einfallen lassen und lud vier befreundete Kapellen rund um den Bussen ein. So war bis spät in die Nacht für Blasmusik pur gesorgt.

Die Reihenfolge, in der die vier Kapellen auf der Drehbühne ihren Auftritt hatten, wurde schon im Vorfeld festgelegt, so der Vorsitzende Werner Gramsch. Und das hatte System. „Wir gingen von Unlingen aus Richtung Bussen, wo als erste Kapelle Möhringen zuhause ist. Dann ging die Strecke weiter nach Uigendorf, dann den Bussen hinauf nach Offingen und hinten runter nach Dieterskirch“, so die plausible Erklärung des Vorsitzenden Gramsch.

Dazu kommt, dass alle vier Nachbarkapellen auch am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Unlingen teilnahmen, wozu man alle für ihre Leistung beglückwünschen konnte. Ganz besonders natürlich den Musikverein aus Dieterskirch, der mit 94,5 Punkten die höchste Bewertungszahl des gesamten Wettbewerbs erzielte. „Auf jeden Fall ein grandioser Festausklang und ein grandioser Verlauf über die ganzen vier Tage hinweg“, so Gramsch, was nur mit einem tollen Team zu erreichen gewesen sei, das eine tolle Arbeit geleistet habe.