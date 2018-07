Biogasanlage soll vergrößert werden

Eine bestehende Biogasanlage mit Verbindung der Anlagen an der Daugendorfer Straße und am Zeller Weg soll um ein neues Blockheizkraftwerk erweitert werden. Fahrsiloanlagen fallen dadurch weg, Lärm- und Geruchsemissionen weisen keine zusätzlichen Bedenken auf. Der Gemeinderat gab grünes Licht für den Antrag.

Seit 2005 besteht an der Daugendorfer Straße eine Biogasanlage, die 2014 um ein Blockheizkraftwerk erweitert wurde. Dazu gehört eine weitere Biogasanlage am Zeller Weg. Über eine Gasleitung sind beide Anlagen miteinander verbunden. Nun ist geplant, die installierte Motorenleistung um weitere 400 Kilowattstunden zu erhöhen. Dazu soll die bestehende Biogasanlage durch ein weiteres Blockheizkraftwerk erweitert werden. Dadurch wäre die Biogasanlage in die Lage versetzt, die erzeugte elektrische Energie in Form einer flexiblen Betriebsweise dem öffentlichen Übertragungsnetz zuzuführen. Tägliche Schwankungen des Strombedarfs könnten damit ausgeglichen werden. Jährlich könnten durch die neue Anlage rund 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt und in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Wohnhäuser und Gewerbegebiete würden vermehrt mit der anfallenden Wärme versorgt. Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe würden jährlich über 2000 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart.

Dem Antrag des Betreibers kann entnommen werden, dass sich der zu erwartende Fahrzeugverkehr mit jährlich rund 135 Fahrten im üblichen Rahmen für eine derartige Betriebsgröße bewegt. Vor allem der Verkehr auf der Daugendorfer Straße dürfte sich verringern, da nachwachsende Rohstoffe für die Anlage am Zeller Weg nicht mehr eingelagert werden müssen. Geruchsemissionen, so wird ausgeführt, seien erfahrungsgemäß geringer als bei einem tierhaltenden Betrieb, Dichtigkeitsprüfungen und Feststellung der Lärmemissionen seien hinreichend gesichert.

Im Gemeinderat nahm man diese Ausführungen im Grunde zustimmend zur Kenntnis. Es sei sinnvoll, den Bedarf an Strom zu Spitzenzeiten großzügig abzudecken. Der Substratanbau allerdings sollte nicht mehr vergrößert werden. „Man sollte nicht noch mehr Felder mit Mais anbauen“ war zu hören.

Einstimmig erteilte der Gemeinderat der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung seine Zustimmung. Die in der Lärmprognose des Ingenieurbüros Loos & Partner festgelegten Bedingungen und Maßgaben sind umzusetzen. Aus fachrechtlicher und fachtechnischer Sicht der Gemeinde werden keine Schutzgüter tangiert.