BFZ verabschiedet Verstärkung für die Pflege

Ganz unter dem Motto: „Volle Fahrt voraus in eine spannende Zukunft“ starteten im Mai neun Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer in den 42. Kurs zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft am Berufsförderungszentrum in Möhringen. Die auf 400 Unterrichtseinheiten ausgelegte Weiterbildungsmaßnahme ermöglichte es laut Mitteilung den Teilnehmenden, Einblicke in das vielfältige Tätigkeitsumfeld von Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung zu erlangen.

Bei einer Abschiedsfeier erfolgte die Zertifikatsübergabe durch den Geschäftsführer des Berufsförderungszentrums in Möhringen, Michael Jäger, sowie der Kursleitung, Kaerstin Mampe. Als besonders lobenswert erwähnte Michael Jäger hierbei, wie engagiert sich die Teilnehmenden den Aufgabenfeldern rund um die Themen Demenz, Alterserkrankungen und den Betreuungskonzepten für die Gestaltung aktivierender Angebote gewidmet hätten und wie wichtig ihre Arbeit zukünftig als Entlastung im pflegerischen Bereich gesehen werden wird.

Das Berufsförderungszentrum Möhringen bietet auch im Herbst 2022 wieder einen Kurs zur Pflegeassistenz, Präsenz- und zusätzlichen Betreuungskraft an. Für nähere Informationen rund um den nächsten Kurs ab dem 26. September gibt es unter http://www.bfz-moehringen.com oder telefonisch unter 07462 / 2090.

Am Mittwoch, 14. September, lädt das Berufsförderungszentrum Möhringen von 10 bis 12 Uhr Interessierte zu einer unverbindlichen Informationsveranstaltung ein. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.