Bei den Musikkatzen trifft Polka uaf Metallica

Der Musikverein Unlingen lädt vom Samstag, 30. Juli bis Montag, 1. August, wieder zum traditionellen Annafest ein. Als besonderes Highlight findet am Samstag ab 18 Uhr nun zum zweiten Mal das Blasmusikfestival „Hurrikan der Blasmusik“ statt. Vier Bands garantieren ein Blasmusikevent der Extraklasse.

In diesem Jahr wieder mit dabei beim Hurrikan der Blasmusik sind die „Musikatzen“, eine Blasmusik-Formation, bestehend aus 13 Musikerinnen und Musiker und einem Tontechniker. Ihr Ziel war von Anfang an, sich ihrer gemeinsamen Leidenschaft, der böhmisch-mährischen Blasmusik zu widmen und diese in größtmöglicher Perfektion darzubieten – wild und frech, aber auch klassisch traditionell. Die Band wurde 2009 gegründet und gibt seitdem hauptsächlich böhmisch und mährische Blasmusik zum Besten, wobei es bei ihren Auftritten durchaus auch passieren kann, dass zwischen Polka, Marsch und Walzer plötzlich Stücke von AC/DC, Metallica oder Michael Jackson geschmettert werden. Durch zahlreiche Einflüsse der einzelnen Musiker fanden sehr bald Arrangements unterschiedlichster Genres ihren Weg ins Repertoire der „Katzen”. Durch Eigenkompositionen und Arrangements von Simon Winbeck und Sebastian Höglauer konnte ein unverkennbarer Sound und Stil kreiert werden.

Neben den Musikatzen spielen beim Hurrikan der Blasmusik in Unlingen auch die Kaiser Musikanten, Die Brasserie und Achim´s Wirtshausmusik.

Für das ultimative Festivalfeeling bietet der Musikverein Unlingen einen Campingplatz beim Festzelt, sodass die Besucher gemütlich im Vorfeld an- und am nächsten Tag wieder abreisen können.

Tickets gibt es online unter www.hurrikanderblasmusik.de oder an den Vorverkaufsstellen bei der Bäckerei Bochtler in Riedlingen sowie in der Filiale der VR Bank Riedlingen-Federsee in Unlingen.