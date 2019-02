Befreiungsaktion für geständige Hex

Mit lodernden Fackeln, die Licht und Wärme spendeten, einer großen Bühne, viel Freiraum für die Zuschauer und einem großräumigen Festzelt haben die Unlinger Hexaverbrenner für ihr 44-jähriges Bestehen ein tolles Umfeld geschaffen. Zum dritten Mal fand eine Hexenrauhnacht mit einer schaurigen Gerichtsverhandlung statt, bei der die Angeklagte allerdings ihrer Strafe entkommen konnte.

Der Narrenbaum zwischen Rathaus und Kirche wurde gestellt, befreundete Hexenzünfte bildeten mit den Unlinger Gastgebern und viel Musik einen bunten Umzug zum Musikerheim, dort warteten die Besucher bereits auf das angekündigte schaurige Schauspiel als Mittelpunkt der Hexenrauhnacht. Auch die Unlinger Hex, um die sich alles drehte, war von ihren beiden Hexenmeistern kaum zu bändigen. Zwar rechts und links an den Händen und quer über beide Schulterteile angekettet, doch ihr Temperament und ihr unbändiges Verlangen, wieder frei sein zu dürfen, überstieg fast die Kräfte ihrer Bewacher. Nur gut, dass die Veranstalter der Hexe vor der Bühne viel freien Platz gewährt hatten.

Nach dem schwungvollen Auftakt des Fanfarenzugs Unlingen rief Vogt Rolf von Ensenheim zum Beginn der Verhandlung. In Anbetracht der Wichtigkeit seines Amts, angelehnt und vielleicht zurückgehend auf mittelalterliche Bräuche, bediente er sich einer gehobenen Amtssprache. Ob die Hex dem allem folgen konnte, war nicht klar auszumachen, denn sie musste auch auf der Bühne laufend gebändigt werden.

Banze, der Heuchler, jedoch kam mit seinen Anschuldigungen sofort und gandenlos zur Sache. Er hielt die Hex ebenso schuldig für Verbindungen vom Olinger Adebar zum Riedlinger Narrensymbol wie auch für den Daugendorfer Biberbestand, wodurch die Uigendorfer nun eine Bude bräuchten, um das ganz Getier unterzubringen. Nur die Hex könne eine Bachforelle in eine Wühlmausfalle gezaubert und dem Eduard von Entenklemmhausen sein E-Gefährt so vergolft haben, dass er seinen weiten Heimweg in mehreren Ertappen und Anläufen zurücklegen musste. Den frisch verheirateten Roland einfach selig zu sprechen und selbst bei Hochwürden Wolfmaier dafür zu sorgen, dass er nur verspätet seine Liturgie feiern konnte, all das seien nur einige wenige Merkmale des unbotmäßigen Wirkens dieser Unlinger Hex.

„Ihr älle hand des vernomme, ui namm i als Zeuga!“ rief der Kläger, „Vogt, spreche er das Urteil.“ Da sich die Hex keinen eigenen Verteidiger leisten konnte, konnte sie auf die Frage des Vogts: „Gestehst du jetzt?“ nur leicht zerknirscht antworten: „Jo, I wars.“ Das allein war für das zuschauende Volk schon Grund genug, dreimal mit gut geölter Inbrunst zu rufen: „Hex, ens Fuir!“

So waltete der Vogt seines Amtes: „Gemäß der hochnotpeinlichen Halsgerichtsverordnung des Rolfs von Schneider erkläre ich dich do hana der Hexerei überführt.“ Zum Schuldspruch gehörte nebst anderem: „Koine Weibergschichta“ bis Aschermittwoch, an drei Ausschusssitzunga der Narrenzunft Olenga teilnehmen oder dem Unilo bei seinem überflüssigen Dasein Gsellschaft leisten.

Doch während Vogt Rolf von Ensenheim seinen Schuldspruch weiter ausführte, stürmte eine ganze Schar offensichtlich befreundeter Hexen die Bühne, entledigten die Angeklagte ihrer Schulterketten und begruben die so befreite Hex unter sich.

So herrschte wieder ungetrübte Fasnetsfreude unter allen Beteilgten. Sofort machten sich die anwesenden Zünfte daran, mit ganz verschiedenen Brauchtumsvorführungen den Reiz der Fasnet zu unterstreichen. Danach lockte das geräumige Festzelt zu einer unbeschwerten Partynacht.