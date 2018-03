Bambini-Kurs bei der Abteilung Kung Fu des Sportvereins Unlingen

Austoben und Kung-Fu-Techniken kennenlernen: Dazu lädt der Sportverein Unlingen Kinder von vier bis sieben Jahren ein. Der Bambini-Kurs startet am 13. März und findet an vier Dienstagen von 17 bis 18 Uhr in der Alten Unlinger Halle (Daugendorfer Straße) statt. Die Kinder können im Kurs langsam in die Kampfkunst reinschnuppern, so die Veranstalter. Mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenschuhe. Der Kurs kostet 40 Euro, für Mitglieder des Sportvereins Unlingen 35 Euro. Bei Interesse oder Fragen steht Katerina Sierra Gómez unter Telefon 0172/2109422 oder E-Mail k.sierragomez@web.de zur Verfügung.

Foto: SV Unlingen