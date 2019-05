Autofahrerin übersieht Moped

Schwere Verletzungen hat sich ein 36-Jährige bei einem Unfall am Dienstag in Unlingen zugezogen. Gegen 13.30 Uhr fuhr er von Möhringen nach Unlingen. In der Bühlengasse war ein VW unterwegs. Dessen Fahrerin bog an der Einmündung nach links in Richtung Möhringen ab. Auf die Vorfahrt des Mopeds hatte die 52-Jährige dabei nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Fahrer der Simson stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 6000 Euro.