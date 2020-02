Autofahrer unter Drogen

Weil er unter Drogen stand, hat ein Autofahrer am Freitagnachmittag sein Auto in Unlingen stehen lassen müssen. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen kontrollierten den Mann gegen 12 Uhr in der Gartenstraße. Dabei konnten die Polizisten Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellen. Der 28-jährige Ford-Fahrer zeigte sich nicht kooperativ. Einem freiwilligen Drogenvortest stimmte er nicht zu. Daraufhin musste er zur Blutentnahme. Der Autofahrer trägt dafür nicht nur die Kosten, sondern muss sich auch wegen der Fahrt unter Drogenbeeinflussung verantworten. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis.