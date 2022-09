Autofahrer ist in Schlangenlinien unterwegs

Die Polizei hat am Mittwoch zog die Polizei in Unlingen einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil er offensichtlich betrunken war.

Gegen 17 Uhr fuhr der 72-Jährige mit seinem Opel in der Möhringer Straße. Er bog in die Bühlengasse in Richtung Riedlingen ab. Die Polizei beobachtete, dass er unsicher und in Schlangenlinien fuhr, und stoppte die gefährliche Fahrt. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Dies bestätigte ein Test. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde sein Führerschein sichergestellt. Sein Auto musste der 72-Jährige stehen lassen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.