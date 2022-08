Auszubildende machen sich auf zu neuen Ufern

Unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ fand in diesem Jahr die Abschlussfeier des Berufsförderungszentrum Möhringen im maritim dekorierten Innenhof statt. „Fast grenzenlos oder auch uferlos ist die Freude bei mir und bei den Kolleginnen und Kollegen hier im BFZ, dass es dieses Jahr wieder möglich ist, eine Abschlussfeier für unsere Absolventen durchzuführen“, eröffnete Geschäftsführer Michael Jäger mit seiner Rede die Feierlichkeiten laut Mitteilung.

Die Band 4 Fun Duo sorgte im Rahmen der Feier immer wieder für Auflockerung. Mit einer zum Thema passenden Geschichte über das „Retten von Seesternen“, bei dem ein kleiner Junge sich zur Aufgabe gemacht hatte, unzählige Seesterne, die vom Sturm an den Strand gespült wurden, wieder ins Meer zurück zu werfen beschrieb Herr Jäger die tägliche Arbeit des BFZs. Auf die Aussage eines alten Mannes „du kannst ja doch nicht alle retten“ erwiderte der kleine Junge dann: „Vielleicht kann ich nicht alle retten. Aber für den einen, den ich retten kann, verändert sich die ganze Welt!“

Jäger sei sehr dankbar und auch stolz darauf, dass das BFZ in diesem Sommer insgesamt 26 Auszubildende, 15 Teilnehmende der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, bis zu 20 Teilnehmende im Bereich Qualifizierungskurs U25, bis zu 15 Teilnehmende im Projekt Zukunft, bis zu 15 Teilnehmende im Projekt coach4U, 15 Teilnehmende im Präsenzkraftkurs, sowie circa 120 Schülerinnen und Schüler der Jugendberufshilfe in Spaichingen in die berufliche und persönliche Selbständigkeit entlassen kann.

Abgerundet wurde die Feier durch eine emotionale Abschlussrede der Jugendvertreter Vivien Höft und Ibrahim Dreni. Vertreter der verschiedenen Ausbildungsbereiche demonstrierten ihren Weg im BFZ Anhand eines Schiffsbaus. Die einzelnen Ausbildungsbereiche arbeiten im Team an ihrer „Ausbildung“, dem „Schiff“, das ihnen die Möglichkeit gibt nach drei Jahren hinaus in die „Welt“ zu schippern.

„Es gibt Höhen und Tiefen, es wird vom „Plan“ abgewichen, improvisiert, resigniert und von den Mitarbeitern im BFZ wieder auf Kurs gebracht“, beschrieb Vivien Höft ihre Zeit im BFZ „und wenn wir einmal außer Takt geraten wissen wir, an wen wir uns wenden können. Denn das BFZ bleibt auch in Zukunft unser Leuchtturm, den wir jederzeit ansteuern können.“

Die diesjährigen Absolventen

Schuster, Jeremy (Ausbaufacharbeiter, Preis), König, Tobias (Bau- und Metallmaler), Pröller, Enja (Bau- und Metallmaler, Preis), Röher, Jennifer (Bau- und Metallmaler), Haak, Sandra (Fachpraktiker Hauswirtschaft, Preis), Howe, Martin (Fachpraktiker Hauswirtschaft), Tritschler, Lena (Fachpraktiker Hauswirtschaft, Preis), Trepesch, Dominik (Fachpraktiker Küche, Preis), Frey, Jason (Fachpraktiker für Holzverarbeitung), Herrmann, Michael (Fachpraktiker für Holzverarbeitung), Schneider, Max (Fachpraktiker für Holzverarbeitung), Beckert, Florian (Gartenbaufachwerker/ Garten- und Landschaftsbau), Denz, Elisabeth (Gartenbaufachwerker/ Zierpflanzenbau, Preis), Grunenberg, Kai (Gartenbaufachwerker/ Zierpflanzenbau), Schultheis, Leonie- Colien (Gartenbaufachwerker/ Zierpflanzenbau), Brödel, Alexander (Hochbaufacharbeiter), Boxheimer, Leon (Metallfeinbearbeiter), Cucchiara, Maximilian (Metallfeinbearbeiter), Dreni, Ibrahim (Metallfeinbearbeiter), Durdu, Ali (Metallfeinbearbeiter), Höft, Vivien (Metallfeinbearbeiter), Knop, Philip (Metallfeinbearbeiter), Özdemir, Davud (Metallfeinbearbeiter), Scheuermann, Anika (Metallfeinbearbeiter, Preis) und Sclafani, Vanessa (Metallfeinbearbeiter).