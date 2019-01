In Unlingen amtiert seit Ende 2018 Erwin Hölz. Im Jahresinterview blickt der Bürgermeister auf das vergangene Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf 2019.

Sie haben die ersten Amtstage in Unlingen hinter sich. Hat es sich so angefühlt, wie Sie erwartet haben?

Ja, auf jeden Fall. Ich bin von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vom Gemeinderat, den Ortschaftsräten und der Bevölkerung sehr gut aufgenommen worden. Es ist natürlich eine große Fülle von Informationen und neuen Sachverhalten auf mich „hereingebrochen“, aber ich bekomme viel Hilfe und Unterstützung und positive Resonanz.

Sie sind immer noch Bürgermeister in Kanzach. Gibt es schon einen Fahrplan für Neuwahlen?

Ja. Ich hoffe, dass ich das Amt zum 1. April plangemäß an eine(n) Nachfolger(in) abgegeben kann. Die Stelle ist bereits seit 20. Dezember ausgeschrieben; der Bewerbungsschluss ist am 16. Januar. Als Wahltermin ist der 10. Februar vorgesehen. Jetzt fehlen nur noch die Bewerber.

Was steht im neuen Jahr an?

Derzeit finden bereits viele Jahreshauptversammlungen der Vereine statt. Diese sind wichtig; man hat so die Möglichkeit, in das jeweilige Dorf- und Vereinsgeschehen „hineinzuschnuppern“ und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Aktuell laufen in der Verwaltung die Planungen für den Haushalt 2019. Die großen Vorhaben wie die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt, die Standortfindung und die genaue Ausprägung einer Seniorenwohnanlage und vor allem die Umstellung der bisherigen kameralen zu einer doppischen Haushaltsführung werden die Verwaltung das Jahr über sicher voll in Anspruch nehmen.

Die Ortsdurchfahrt in Unlingen war ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Haben Sie dafür schon Ideen?

In den nächsten Tagen finden hierzu weitere Gespräche mit den beauftragten Planungsbüros statt, damit baldmöglichst ausgeschrieben werden kann. Es ist jedoch klar, dass der Ausbau frühestens nach dem Kreismusikfest starten und dann voraussichtlich auch nur etappenweise durchgeführt werden kann, um die damit verbundenen Einschränkungen für die Anlieger möglichst gering zu halten. Es sind jedoch durchaus noch einige Termine – auch im Gemeinderat – dafür notwendig, um dann die weiteren Koordinations- und Detailabstimmungen vornehmen zu können.

Das Jahr 2018 liegt hinter uns. Welche waren für Sie die besonders emotionalen Momente?

Die Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Unlingen mit einem sehr sehr guten Wahlergebnis verbunden mit der Amtseinsetzung an meinem Geburtstag waren für mich persönlich die schönsten Momente im vergangenen Jahr.

Stehen im neuen Jahr besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

Der Höhepunkt im Jahr 2019 ist der 190. Geburtstag des Musikvereins Unlingen verbunden mit dem Kreismusikfest vom 26. bis 29. Juli. Hierzu werden sicher wieder tausende begeisterte Besucher nach Unlingen kommen. Aber auch sonst steht uns wieder ein voller Vereins- und Jahreskalender mit vielen kulturellen und sportlichen Höhepunkten bevor.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Die Zeit, in der Feen in Märchen jemanden für eine gute Tat drei Wünsche gewährt haben, ist leider vorbei. Was ich mir jedoch für uns alle wünschen würde, wäre, dass wir insgesamt gelassener und friedvoller miteinander umgehen.