Ausbau der Ortsdurchfahrt bringt auch Datenautobahn voran

Als 29. aller 45 Kreisgemeinden tritt auch Unlingen dem Verbund mit dem Landkreis zum Ausbau des Breitbandnetzes bei. Der Gemeinderat hat der Herstellung des kommunalen Backbones durch den Landkreis und auf dessen Kosten zugestimmt. Der Landkreis kann dafür die bestehende Breitbandinfrastruktur auf Unlinger Gemarkung nutzen.

Der Landkreis weist auf schnelle Übertragungsraten als Standortfaktor hin. „Im privaten wie gewerblichen Bereich werden bald Downloadraten von mehreren 100 Mbit/s notwendig sein.“ Prognosen der Experten gingen mittelfristig sogar von Downloadraten „im Gigabit-Bereich“, also 1000 Mbit/s, aus. „Zum frühestmöglichen Zeitpunkt“, nämlich mit Inkrafttreten der Breitbandvorschrift des Landes 2015, habe der Landkreis die Voraussetzungen dafür in Angriff genommen, betonte Kreisdezernent Manfred Storrer in der Sitzung des Gemeinderats. Der Landkreis trat dem Verbund Komm.Pakt.Net bei und gab eine flächendeckende Breitbandplanung in Auftrag. Während die Kommunen angehalten sind, den Glasfaserausbau auf ihrer jeweiligen Gemarkung voranzutreiben, bemüht sich der Landkreis um den Aufbau eines Backbone-Netzes: eine Glasfaser-Haupttrasse, welche die Ortsnetze verbindet und die Anbindung an Nachbarkreise und überregionale Knotenpunkte schafft.

Die Grundsatzentscheidung des Kreistags für den Backbone-Ausbau im Dezember vorigen Jahres sei ein „kraftvolles Signal“, so Storrer. 35 Millionen Euro schwer ist das verabschiedete Maßnahmenpaket. Sämtliche Kommunen müssten insgesamt noch „das Zehnfache“ investieren, schätzt der Dezernatsleiter. Während sich der Landkreis die sportliche, aber realistische Marge von drei bis vier Jahren gesetzt habe, um eine ausfallsichere Ring- und Maschenstruktur aufzubauen, hätten die Gemeinden ein Zeitfenster von zehn bis 15 Jahren, um innerhalb der Ortsnetze Glasfaserkabel in jedes Haus zu verlegen.

Die Gemeinde Unlingen ist schon kräftig dabei – auch recht unbürokratisch. Als in den vergangenen vier Jahren in mehreren Straßen im Kernort Wasser- und Abwasserkanäle verlegt wurden, seien bis in die Häuser auch gleich Leerrohre verlegt worden, berichtete Bürgermeister Richard Mück: „Ohne die Hauseigentümer zu fragen – aber auch ohne etwas in Rechnung zu stellen.“ Bis Göffingen liegt bereits eine Leerrohrtrasse, von wo aus das Signal von der Umspannstation der EnBW abgenommen werden kann. „In Eichenau ist sicher schon Glasfaser vorhanden“, so Mück. In der anderen Richtung führt – zum Teil bereits mit Dreifach-Leerrohr – die Trasse über Möhringen und Dietelhofen bis Uigendorf. Von dort kann später das Breitbandsignal aus Richtung Uttenweiler eingespeist werden.

Ein Glücksfall, so Bürgermeister Mück, sei der geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt. Die war ursprünglich bereits für dieses Jahr vorgesehen, wurde aber jetzt auf das kommende Jahr in Angriff verschoben. Im Rahmen der etwa anderthalbjährigen Bauzeit kann die Backbonetrasse im Kernort mitverlegt werden.

Die Bruttokosten für die Mitverlegung der Backbonetrasse werden auf 860 000 Euro veranschlagt. Die zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich laut Mück auf rund 640 000 Euro, wobei er er realistisch von 40 Prozent Zuschuss ausgehe.

„Für die Gemeinde ist es ein Nullsummenspiel“, sagte der Technische Leiter der planenden Firma Geodata, Manuel Hummel: „Wenn es nicht funktioniert, wird es über die Pacht refinanziert.“ Neben dem Ostalbkreis ist der Landkreis Biberach der einzige, der das geforderte Backbone selbst baut. Die Kommunen sind für ihr Ortsnetz zuständig, müssen aber ihre Breitbandinfrastruktur dem Landkreis zur Verfügung stellen. Dadurch entstehende Mehrkosten werden im Rahmen einer Pacht über die Dauer von 15 Jahren rückvergütet. Dadurch bleibt die Gemeinde vorsteuerabzugsfähig.

Ziel des gemeinsamen Vorgehens ist es, über Komm.Pakt.Net einen einzigen Netzbetreiber mit einheitlicher Taktung für das Backbone zu beauftragen. „Wir brauchen keine Mehrfachstruktur“, so Hummel. Das Backbone hat eine Trassenlänge von 684 Kilometern, wobei 213 Kilometer auf den Neubau entfallen, 359 Kilometer auf die Nutzung bestehender Infrastruktur und 112 Kilometer auf die Anmietung der Infrastruktur Dritter.